În cariera sa, Pere Romeu a avut o scurtă experiență și în Liga 1. S-a întâmplat în 2020, când a făcut parte din stafful tehnic de la Viitorul Constanța, echipă devenită între timp Farul Constanța.

Pere Romeu a antrenat în România, iar acum a devenit #1 în lume

Desemnat cel mai bun antrenor din lume în fotbalul feminin, Pere Romeu a lucrat la Ovidiu alături de Ruben de la Barrera. A fost un experiment de scurtă durată la clubul condus la acel moment de Gheorghe Hagi.

FC Barcelona a scris despre acel moment pe site-ul oficial, într-o secțiune dedicată antrenorului Pere Romeu:

"Pere Romei a plecat de la FC Barcelona în 2020 pentru a se alătura clubului Viitorul Constanța, din România - o grupare condusă de fostul jucător ”blaugrana” Gică Hagi, având ca președinte un alt fost component al grupării catalane, Gheorghe Popescu", se arată pe site-ul oficial al clubului.

Ruben de la Barrera a rezistat doar 12 etape în Liga 1. El a plecat de la Viitorul după patru victorii, patru remize și patru eșecuri. După aventura din România, Pere Romeu s-a întors să antreneze în academia FC Barcelona.

Mai apoi a fost numit secund la echipa feminină a clubului, iar din 2024 este antrenorul principal al formației. Sub comanda sa, FC Barcelona a câștigat 96 de meciuri din cele 105 disputate și a câștigat opt trofee.