Două mari companii chineze, Dongpeng şi Mengniu, au anunţat marţi că pun capăt colaborării cu Kylian Mbappe, ca reacţie la un videoclip care circulă online şi în care starul francez face glume pe seama fostului lider Mao Zedong.

Dongpeng a încheiat colaborarea cu Kylian Mbappe

„Compania noastră se opune ferm oricărui comportament care lezează sentimentele naţionale şi aplică o politică de toleranţă zero în această privinţă”, a declarat gigantul din industria băuturilor, Dongpeng, într-un comunicat. „Încetăm cu efect imediat orice colaborare cu Kylian Mbappe”, a adăugat compania.

Mengniu, unul dintre cei mai mari producători de produse lactate din China, a publicat un comunicat similar, aproape cuvânt cu cuvânt, la scurt timp după aceea.

„Orice declaraţie sau acţiune care lezează sentimentele poporului chinez se confruntă, în mod firesc, cu o reacţie de respingere din partea întregii societăţi chineze”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul unei conferinţe de presă, citat de news.ro.

Sursa conflictului

Cele două companii au reacționat la un videoclip care circulă online. Atacantul de la Real Madrid, intervievat cu ocazia ceremoniei Balonului de Aur, afirmă în clip că cel mai amuzant meme pe care l-a văzut pe internet este un fotomontaj în care faţa sa este suprapusă peste cea a unui bărbat pe care îl califică drept „dictator chinez”.

El se referă la o imagine în care chipul său este suprapus peste o ilustraţie a fostului lider chinez Mao Zedong, un exemplu dintre multe altele de colaje care combină trăsăturile căpitanului echipei naţionale a Franţei cu diverse figuri istorice.

Kylian Mbappe este extrem de popular în China, unde fotbalul stârneşte un entuziasm puternic, însă glumele, parodiile sau comentariile defavorabile la adresa unor personalităţi istorice reprezintă un subiect sensibil în această ţară, unde pot fi interpretate ca o lipsă de respect.

Mao a fost liderul revoluţiei comuniste şi a proclamat Republica Populară în 1949.

Dongqiudi, un important site specializat în fotbal, a condamnat luni seara cuvintele „ofensatoare pentru China şi poporul chinez”. Acestea „au rănit sentimentele suporterilor chinezi de fotbal şi ale poporului chinez”.