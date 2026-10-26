Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.
Cu doar câteva ore înainte de prestigioasa gală a celor de la France Football, pe site-ul oficial al Balonului de Aur a fost publicat un articol care îl anunță pe Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, drept marele câștigător al trofeului din acest an.
Harry Kane, anunțat câștigător înainte de gala Balonului de Aur!
În scurt timp, internetul a ”luat foc”. Internauții au interpretat, bineînțeles, că articolul a fost pregătit în avans și că acesta a fost publicat din greșeală înainte de termen.
„Un număr record de goluri marcate în campionat și cupă în sezonul 2025/26 l-a propulsat pe Harry Kane spre câștigarea Balonului de Aur. În cele ce urmează, trecem în revistă cele mai emblematice și spectaculoase reușite ale sale dintr-un an cu adevărat prolific...”, a fost introducerea de pe site-ul Balonului de Aur.
Kane este și față în față cu istoria. Dacă va fi desemnat noul Balon de Aur, atacantul va fi primul englez care câștigă această distincție după 25 de ani! Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.
De asemenea, Kane ar putea fi și al cincilea fotbal din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).
Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca
262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!
Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.