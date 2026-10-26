Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Cu doar câteva ore înainte de prestigioasa gală a celor de la France Football, pe site-ul oficial al Balonului de Aur a fost publicat un articol care îl anunță pe Harry Kane (33 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, drept marele câștigător al trofeului din acest an.

Harry Kane, anunțat câștigător înainte de gala Balonului de Aur!

În scurt timp, internetul a ”luat foc”. Internauții au interpretat, bineînțeles, că articolul a fost pregătit în avans și că acesta a fost publicat din greșeală înainte de termen.

„Un număr record de goluri marcate în campionat și cupă în sezonul 2025/26 l-a propulsat pe Harry Kane spre câștigarea Balonului de Aur. În cele ce urmează, trecem în revistă cele mai emblematice și spectaculoase reușite ale sale dintr-un an cu adevărat prolific...”, a fost introducerea de pe site-ul Balonului de Aur.