MM Stoica, revoltat după FCSB - Rapid 4-1: „Doamne, iartă-mă și păzește!”

MM Stoica, revoltat după FCSB - Rapid 4-1: „Doamne, iartă-mă și păzește!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a fost revoltat după meciul câștigat de FCSB în fața Rapidului.

TAGS:
FCSBMM StoicaSuperligaRapid
Din articol

FCSB s-a impus în fața Rapidului, scor 4-1, într-un meci disputat pe teren propriu din runda a 13-a din Superliga.

„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').

MM Stoica, deranjat după victoria cu Rapid: „Nu are cum”

Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că golul de 2-1 marcat de Boutoutaou din afara careului este considerat a fost, în opinia mai multor oameni de fotbal, și vina portarului de Rapid.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că Bogdan Ungureanu nu putea face mai mult la golul algerianului.

„Doar să plece dinainte, pe intuiție, fără să vadă. Nu are cum să vadă când pleacă mingea, fiindcă este jucător exact în fața lui. Uită-te, fii atent. Unde vede, cum poate să vadă de unde pleacă mingea? Nu are cum.

Bă, aici nu este nici 1% vină de portar. Niciun portar din lumea asta nu poate să o scoată, decât dacă pleacă dinainte.

Doamne, iartă-mă și păzește! Întreb doar atât: vede când pleacă mingea, sau pleacă pe simț? Un portar poate să plece pe simț? «Hai să mă arunc în dreapta»?”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

  • Fcsb fc rapid bucuresti superliga superbet 24102026 4
×
Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Stoica, despre mutările pregătite de Gigi Becali

Întrebat despre viitorul lui Arnold Garita și posibilele mutări din iarnă, Mihai Stoica a subliniat că doar finanțatorul clubului are putere de decizie asupra lotului.

„Gigi decide tot în iarnă. Cum a decis tot timpul. Gigi i-a adus pe toți. Gigi m-a adus pe mine, Gigi l-a adus pe Reghe, Gigi m-a readus pe mine, Gigi l-a readus pe Reghe. Gigi decide (n.r. - dacă mai are nevoie de Garita). El vrea să aducă jucători pe pozițiile astea. Chiar nu știu ce va decide.

Gigi decide (n.r. - ce se va întâmpla cu Radunovic). Eu m-am luptat foarte mult ca el să-și prelungească contractul acum doi ani. Ce se va întâmpla acum depinde de evoluțiile sale, dar și de ce va decide Gigi.

Da, joacă foarte bine (n.r. - Radunovic). E foarte inteligent, acoperă foarte bine zona, joacă simplu și îi permite lui Muhar să joace puțin mai sus, pentru că Muhar nu e număr 6, e tot număr 8. Uite că el îl servește pe Muhar”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, Arnold Garita a evoluat în nouă meciuri în toate competițiile pentru FCSB, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la FCSB! Vestea primită de titular după derby-ul cu Rapid
OUT de la FCSB! Vestea primită de titular după derby-ul cu Rapid
Mutarea pregătită de FCSB! Mihai Stoica așteaptă decizia patronului Gigi Becali: „Depinde de el!”
Mutarea pregătită de FCSB! Mihai Stoica așteaptă decizia patronului Gigi Becali: „Depinde de el!”
Ce prăbușire! Fostul căpitan al FCSB-ului și-a pierdut busola și a ajuns într-o situație critică
Ce prăbușire! Fostul căpitan al FCSB-ului și-a pierdut busola și a ajuns într-o situație critică
Jucătorul criticat de Reghecampf la FCSB are "probleme în viața personală": "Sperăm că totul va fi bine"
Jucătorul criticat de Reghecampf la FCSB are "probleme în viața personală": "Sperăm că totul va fi bine"
Mircea Rednic nu are milă de Rapid, după 1-4 cu FCSB
Mircea Rednic nu are milă de Rapid, după 1-4 cu FCSB
ULTIMELE STIRI
Motivul pentru care Lamine Yamal a terminat pe 3 la Balonul de Aur! Dezvăluirile șefului de la France Football
Motivul pentru care Lamine Yamal a terminat pe 3 la Balonul de Aur! Dezvăluirile șefului de la France Football
Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului
Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului
Cristi Pulhac și Ciprian Marica, invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Ciprian Marica, invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după ce Universitatea Craiova s-a distrat pe terenul lui Sepsi: „Linia dintre eșec și succes e fină”
Filipe Coelho, reacție surprinzătoare după ce Universitatea Craiova s-a distrat pe terenul lui Sepsi: „Linia dintre eșec și succes e fină”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid

Francezii l-au văzut pe Boutoutaou la FCSB și au pus o singură întrebare după victoria cu Rapid

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Jucătorul criticat de Reghecampf la FCSB are "probleme în viața personală": "Sperăm că totul va fi bine"

Jucătorul criticat de Reghecampf la FCSB are "probleme în viața personală": "Sperăm că totul va fi bine"



Recomandarile redactiei
Motivul pentru care Lamine Yamal a terminat pe 3 la Balonul de Aur! Dezvăluirile șefului de la France Football
Motivul pentru care Lamine Yamal a terminat pe 3 la Balonul de Aur! Dezvăluirile șefului de la France Football
Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului
Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului
Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Ce omagiu! Cum arată Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Au atras toate privirile la Londra! Fostul câștigător al Balonului de Aur a venit cu iubita mai tânără cu 38 de ani
Au atras toate privirile la Londra! Fostul câștigător al Balonului de Aur a venit cu iubita mai tânără cu 38 de ani
Marius Șumudică pleacă de la CFR Cluj! Antrenorul își caută deja echipă
Marius Șumudică pleacă de la CFR Cluj! Antrenorul își caută deja echipă
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”

stirileprotv Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”

Analiștii CFA România estimează că euro va ajunge la 5,39 lei în următoarele 12 luni. Ce s-ar putea întâmpla cu inflația

stirileprotv Analiștii CFA România estimează că euro va ajunge la 5,39 lei în următoarele 12 luni. Ce s-ar putea întâmpla cu inflația

Un spaniol a anunțat pe WhatsApp că își va lua concediu paternal și a fost concediat a doua zi. Ce despăgubiri a obținut

stirileprotv Un spaniol a anunțat pe WhatsApp că își va lua concediu paternal și a fost concediat a doua zi. Ce despăgubiri a obținut

Cristi Chivu împlinește 46 de ani. Mesajul special transmis de Inter Milano pentru tehnicianul român

stirileprotv Cristi Chivu împlinește 46 de ani. Mesajul special transmis de Inter Milano pentru tehnicianul român

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!