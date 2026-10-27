MM Stoica, revoltat după FCSB - Rapid 4-1: „Doamne, iartă-mă și păzește!”

FCSB s-a impus în fața Rapidului, scor 4-1, într-un meci disputat pe teren propriu din runda a 13-a din Superliga.

„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').

MM Stoica, deranjat după victoria cu Rapid: „Nu are cum”

Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că golul de 2-1 marcat de Boutoutaou din afara careului este considerat a fost, în opinia mai multor oameni de fotbal, și vina portarului de Rapid.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că Bogdan Ungureanu nu putea face mai mult la golul algerianului.

„Doar să plece dinainte, pe intuiție, fără să vadă. Nu are cum să vadă când pleacă mingea, fiindcă este jucător exact în fața lui. Uită-te, fii atent. Unde vede, cum poate să vadă de unde pleacă mingea? Nu are cum.

Bă, aici nu este nici 1% vină de portar. Niciun portar din lumea asta nu poate să o scoată, decât dacă pleacă dinainte.

Doamne, iartă-mă și păzește! Întreb doar atât: vede când pleacă mingea, sau pleacă pe simț? Un portar poate să plece pe simț? «Hai să mă arunc în dreapta»?”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.