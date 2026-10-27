MM Stoica, revoltat după FCSB - Rapid 4-1: „Doamne, iartă-mă și păzește!”

FCSB s-a impus în fața Rapidului, scor 4-1, într-un meci disputat pe teren propriu din runda a 13-a din Superliga.
„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').
MM Stoica, deranjat după victoria cu Rapid: „Nu are cum”
Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că golul de 2-1 marcat de Boutoutaou din afara careului este considerat a fost, în opinia mai multor oameni de fotbal, și vina portarului de Rapid.
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că Bogdan Ungureanu nu putea face mai mult la golul algerianului.
„Doar să plece dinainte, pe intuiție, fără să vadă. Nu are cum să vadă când pleacă mingea, fiindcă este jucător exact în fața lui. Uită-te, fii atent. Unde vede, cum poate să vadă de unde pleacă mingea? Nu are cum.
Bă, aici nu este nici 1% vină de portar. Niciun portar din lumea asta nu poate să o scoată, decât dacă pleacă dinainte.
Doamne, iartă-mă și păzește! Întreb doar atât: vede când pleacă mingea, sau pleacă pe simț? Un portar poate să plece pe simț? «Hai să mă arunc în dreapta»?”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.
Mihai Stoica, despre mutările pregătite de Gigi Becali
Întrebat despre viitorul lui Arnold Garita și posibilele mutări din iarnă, Mihai Stoica a subliniat că doar finanțatorul clubului are putere de decizie asupra lotului.
„Gigi decide tot în iarnă. Cum a decis tot timpul. Gigi i-a adus pe toți. Gigi m-a adus pe mine, Gigi l-a adus pe Reghe, Gigi m-a readus pe mine, Gigi l-a readus pe Reghe. Gigi decide (n.r. - dacă mai are nevoie de Garita). El vrea să aducă jucători pe pozițiile astea. Chiar nu știu ce va decide.
Gigi decide (n.r. - ce se va întâmpla cu Radunovic). Eu m-am luptat foarte mult ca el să-și prelungească contractul acum doi ani. Ce se va întâmpla acum depinde de evoluțiile sale, dar și de ce va decide Gigi.
Da, joacă foarte bine (n.r. - Radunovic). E foarte inteligent, acoperă foarte bine zona, joacă simplu și îi permite lui Muhar să joace puțin mai sus, pentru că Muhar nu e număr 6, e tot număr 8. Uite că el îl servește pe Muhar”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.
Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, Arnold Garita a evoluat în nouă meciuri în toate competițiile pentru FCSB, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.