Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Atacantul lui Bayern Munchen a cucerit cel mai important trofeu individual în gala din Londra, iar cursa a fost una strânsă.

Harry Kane a scris istorie! Nu s-a mai întâmplat de 25 de ani

Kane s-a aflat bară la bară cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Yamal a fost desemnat ”cel mai bun tânăr fotbalist”, astfel că pe ultima sută de metri au rămas doar Harry Kane și Kylian Mbappe.

Kane a avut câștig de cauză, iar Mbappe a încheiat pe locul doi în ierarhie. Pe lista nominalizaților s-au aflat și nume precum Lionel Messi, Rodri sau Ousmane Dembele.

Iată cum arată clasamentul final pentru Balonul de Aur:

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappe

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvitcha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembele

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz

Ce a spus Harry Kane după ce a primit Balonul de Aur

Ajuns la microfon, vârful englez a vorbit despre ce înseamnă acest premiu pentru el și le-a mulțumit celor care l-au susținut de-a lungul timpului.

„Am rămas fără cuvinte. Mulțumesc celor de la France Football pentru acest eveniment extraordinar. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Felicitări tuturor câștigătorilor și celor nominalizați. Mulțumesc tuturor colegilor. Fără voi și fără restul echipei nu ar fi fost posibil, fără felul în care mă motivați și mă ajutați să concurez și să progresez ca jucător, așa că vă mulțumesc foarte mult. Îi doresc tot binele lui Vincent Kompany, îi doresc să se facă bine cât mai curând. Este o onoare să joc pentru Bayern Munchen”, a spus Harry Kane pe scenă.