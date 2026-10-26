În cazul în care Dinamo l-ar fi cedat pe Cătălin Cîrjan (23 de ani) în iarnă, ”câinii” ar fi luat în calcul transferul lui Radaslavescu, dar cei de la Farul Constanța s-au mișcat repede și i-au prelungit contractul.

Conducerea clubului i-a oferit lui Radaslavescu un contract până în 2028, potrivit comunicatului oficial. În iarnă, jucătorul ar fi intrat în ultimele șase luni de contract, altfel că ar fi putut negocia cu o altă echipă.

Eduard Radaslavescu a semnat prelungirea contractului cu Farul până în 2028

Radaslavescu s-a întors la Farul Constanța în 2024, după doi ani în care nu a confirmat la FCSB. Gigi Becali a plătit 850.000 de euro în schimbul său, dar l-a cedat gratis la clubul care l-a crescut.

„Am semnat un nou contract. Decizia a fost luată instant. Când am auzit că mi s-a propus, nu am stat pe gânduri și am prelungit. Aici mă simt cel mai bine, sunt acasă, am demonstrat că aici mi-am arătat mereu toate calitățile pe teren.

Acest club m-a ajutat foarte mult, m-a crescut și e normal să semnez. Cred că sunt mult mai constant în joc și asta mă ajută. Am și mai multe reușite acum, îmi ajut echipa, sper să o țin tot așa, îmi doresc mult mai mult de la meci la meci”, a spus Radaslavescu, pentru canalele oficiale de comunicare ale clubului.

„Dacă am model de academie în România, mă uit la Hagi”

Într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre rezultatele proiectului de la Ovidiu și despre problemele pe care fotbalul românesc încă nu le-a rezolvat în formarea tinerilor.

Finanțatorul lui FC Botoșani a scos în evidență și impactul pe care Hagi l-a avut asupra fotbalului românesc prin proiectul său de la Ovidiu.

„Dacă am model de academie în România, mă uit la Hagi. El are o academie după model străin. Că nu iese ce vrea la final, este de discutat aici. Dar până la 17-18 ani sunt fotbaliști buni acolo. Mai departe nu știu ce se întâmplă. Avem sigur o problemă în fotbalul românesc, o înțelegem și o conștientizăm toți. Dacă cineva o știe, ar fi interesant să o spună”, a declarat Valeriu Iftime la VOYO SPORT LIVE.