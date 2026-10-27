Csikszereda - FC Bihor, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 15:00. Alte trei meciuri se joacă astăzi în Cupa României

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Cupa României Betano revine cu etapa a doua din faza grupelor. Pe Sport.ro găsiți meciurile zilei redate în format LIVE TEXT & FOTO. Csikszereda - FC Bihor este prima partidă de astăzi și va începe de la ora 15:00. Ciucanii au învins-o anterior în deplasare, în Grupa C, pe Gloria Bistrița cu 2-0. Csikszereda - FC Bihor, LIVE TEXT de la 15:00

La rândul ei, FC Bihor vine după un egal, 2-2, pe terenul formației Corona Brașov. FCSB este liderul grupei din etapa inaugurală datorită victoriei cu 5-0 de pe terenul celor de la FC Argeș. Progresul Spartac - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 17:00

Următorul duel este cel dintre Progresul Spartac și Petrolul Ploiești, de la 17:00. În prima etapă din Grupa B, bucureștenii au pierdut acasă cu 2-5 împotriva Concordiei Chiajna. La rândul lor, „lupii galbeni” au cedat cu 0-1 pe terenul Universității Cluj. În aceeași grupă, CFR Cluj a învins-o pe Sepsi la Sfântu Gheorghe cu 3-1. UTA - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 19:00

UTA - FC Botoșani din Grupa A, de la 19:00, este al treilea meci al zilei. În prima etapă, „Bătrâna Doamnă” s-a impus în deplasare, scor 3-0, în fața celor de la Minerul Lupeni. FC Botoșani a fost învinsă acasă cu 0-1 de Corvinul Hunedoara. De asemenea, Rapid a învins-o pe Poli cu 2-0 la Timișoara. Corvinul - Rapid, LIVE TEXT de la 21:30

Ultimul meci al zilei de marți din Cupa României va fi Corvinul Hunedoara - Rapid București, de la 21:30. Găsiți aici toate informațiile despre confruntare.

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