Atacantul Arnold Garita (31 de ani) a părăsit terenul accidentat în minutul 42 al derby-ului FCSB - Rapid 4-1, contând pentru etapa a 13-a din Superliga României.

Durata accidentării lui Arnold Garita

Vârful camerunez a acuzat dureri în urma unui duel cu Lars Kramer și a fost schimbat de Laurențiu Reghecampf cu Alexandru Stoian.

Atacantul nu va putea fi utilizat în partidele Gloria Bistrița - FCSB (Cupa României, 29 octombrie, 21:30) și nici în „U” Cluj - FCSB (2 noiembrie, 20:30).

Arnold Garita este suspectat de o întindere a ligamentului de la genunchi, iar absența sa ar putea să dureze o lună, conform golazo.ro.

Meciul la care poate reveni Garita

Prin urmare, în momentul de față, vârful camerunez este incert și pentru alte două dueluri din Superligă: FCSB - Corvinul Hunedoara (7 noiembrie, 20:30) și FC Argeș - FCSB (21 noiembrie).

Dacă recuperarea sa decurge bine, Arnold Garita va putea reveni pe gazon pe 28 noiembrie, la duelul de acasă din campionat contra codașei Csikszereda.

Mesajul lui Laurențiu Reghecampf

La finalul derby-ului cu Rapid, Laurențiu Reghecampf a confirmat la Prima Sport motivul pentru care l-a înlocuit pe Garita.

„Știu că o să fie criticat, dar el e foarte important pentru jocul nostru. Se bate, încearcă să facă spații pentru ceilalți jucători. Nu l-am scos din cauză că nu a jucat bine, l-am scos din cauză că s-a accidentat”, a explicat Reghecampf.

Cel mai probabil, locul lui Arnold Garita în formula de start va fi luat de Alexandru Stoian.

Garita a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în opt apariții din Superligă la FCSB. El a mai înregistrat un assist într-un meci din Cupa României (succesul cu 5-0 în fața celor de la FC Argeș).