Gigi Becali a aruncat milioane pe transferuri, în ultimele sezoane, dar cea mai bună mutare pe care a realizat-o n-a venit în perioada mercato, ci luna trecută, când l-a înlocuit pe Marius Baciu cu Laurențiu Reghecampf.

Dintr-o formație în derivă, cu o singură victorie în ultimele opt etape înaintea plecării lui Baciu, FCSB a ajuns acum la trei meciuri câștigate la rând. Iar dacă jocul n-a impresionat, în victoriile chinuite cu Oțelul (1-0) și cu FC Voluntari (2-1), în schimb, în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, FCSB a făcut o veritabilă demonstrație de forță: 4-1!

Reghecampf, cel mai bun start de mandat din 2015 încoace

Această ascensiune a FCSB-ului, sub comanda lui „Reghe“, coincide cu perioada bună pe care tehnicianul de 51 de ani o traversează din punct de vedere profesional.

În momentul în care a părăsit Universitatea Craiova, în 2023, Reghecampf mergea din eșec în eșec. De altfel, următoarea sa destinație, după plecarea din Bănie, a confirmat acest trend. La Al-Tai (Arabia Saudită), românul a avut un bilanț de coșmar: 19 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 12 înfrângeri, golaveraj 21-43!

După această experiență nefastă în Regat, încă unul care i-a „pătat“ CV-ul, „Reghe“ a luat o pauză de șapte luni, în care a stat pe tușă. Și, în această perioadă, pare că și-a dat un restart serios! Pentru că, ulterior, bilanțul său a fost unul pozitiv la toate formațiile pe care le-a pregătit: în Tunisia, a cucerit Supercupa cu Esperance, iar cu Al-Hilal Omdurman (Sudan) a câștigat atât campionatul intern, cât și pe cel din Rwanda, în același sezon 2025-2026.

Acum, la revenirea la FCSB, Laurențiu Reghecampf a reușit o premieră spectaculoasă după 11 ani: trei victorii în primele sale trei meciuri oficiale dintr-un mandat. Ultima dată când „Reghe“ pornise la drum atât de bine fusese în 2015, pe când a revenit, la FCSB, pentru al doilea mandat. La vremea respectivă, „Reghe“ a înșirat chiar cinci victorii, după cum se poate vedea mai jos:

6 decembrie 2015 (campionat): FCSB – Universitatea Craiova, 2-0

14 decembrie 2015 (campionat): Viitorul – FCSB, 0-1

17 decembrie 2015 (Cupa României): Viitorul – FCSB, 0-1

21 decembrie 2015 (campionat): FCSB – ACS Poli, 3-1

15 februarie 2016 (campionat): Concordia Chiajna – FCSB, 0-2

Gigi Becali a intuit bine: „Reghecampf? E mult mai cuminte acum“

Revenind la modul în care Reghecampf a redresat corabia, la FCSB, în momentul de față, rezultatele sale confirmă faptul că Gigi Becali nu s-a înșelat în privința noului antrenor. În luna septembrie, când a anunțat acordul cu „Reghe“, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că tehnicianul de 51 de ani s-a schimbat total față de momentul plecării sale din țară, în 2023.

„Reghe e mult mai cuminte acum. Nu mai bea! Adică, nu mai bea alcool, că apă bea. Avea probleme mari (n.r. – cu consumul de alcool), de asta n-a avut rezultate“, a spus Becali, acum o lună.