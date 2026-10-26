Mutarea pregătită de FCSB! Mihai Stoica așteaptă decizia patronului Gigi Becali: „Depinde de el!”

În succesul cu Rapid, scor 4-1, Garita a început ca titular, însă o problemă medicală l-a scos de pe teren înainte de pauză. Laurențiu Reghecampf l-a introdus în locul său pe tânărul Alexandru Stoian, care nu a mai reușit să marcheze, așa cum o făcuse în precedentele două jocuri. Reușitele roș-albaștrilor au fost semnate de Karlo Muhar, Joao Paulo și Aymen Boutoutaou , ultimul cu două goluri.

Planurile finanțatorului sunt direct legate de situația atacantului Arnold Garita (31 de ani). Transferat în vară, vârful camerunez născut la Douala se apropie de finalul contractului și stă la mâna patronului pentru prelungirea înțelegerii. Până în prezent, el a adunat nouă partide, un gol și două pase decisive la FCSB .

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Mihai Stoica, despre mutările pregătite de Gigi Becali

Întrebat despre viitorul lui Arnold Garita și posibilele mutări din iarnă, Mihai Stoica a subliniat că doar finanțatorul clubului are putere de decizie asupra lotului.

„Gigi decide tot în iarnă. Cum a decis tot timpul. Gigi i-a adus pe toți. Gigi m-a adus pe mine, Gigi l-a adus pe Reghe, Gigi m-a readus pe mine, Gigi l-a readus pe Reghe. Gigi decide (n.r. - dacă mai are nevoie de Garita). El vrea să aducă jucători pe pozițiile astea. Chiar nu știu ce va decide.

Gigi decide (n.r. - ce se va întâmpla cu Radunovic). Eu m-am luptat foarte mult ca el să-și prelungească contractul acum doi ani. Ce se va întâmpla acum depinde de evoluțiile sale, dar și de ce va decide Gigi.

Da, joacă foarte bine (n.r. - Radunovic). E foarte inteligent, acoperă foarte bine zona, joacă simplu și îi permite lui Muhar să joace puțin mai sus, pentru că Muhar nu e număr 6, e tot număr 8. Uite că el îl servește pe Muhar”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, Arnold Garita a evoluat în nouă meciuri în toate competițiile pentru FCSB, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.