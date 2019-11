Transferul care o salveaza pe Dinamo! "Cainii" dau lovitura fara sa faca nimic: jucatorul de nationala care poate pleca in Anglia

Dinamo se poate trezi cu o suma frumusica in conturi fara sa miste un deget.

Ionut Nedelcearu a reusit un Campionat European foarte bun alaturi de nationala Under 21 in vara si a strans si 6 selectii pentru nationala de seniori. Fundasul central a fost pe lista celor de la AS Roma in vara, a fost dorit si in Germania, dar si in Anglia, la Fulham.

Dragos Sirbu, impresarul lui Nedelcearu, este de parere ca jucatorul in varsta de 23 de ani va pleca in pauza de iarna de la Ufa. Rusii cer 4 milioane de euro in schimbul lui Nedelcearu si nu sunt dispusi sa lase la pret.

"A avut oferte in vara, dar nu am ajuns la o intelegere cu clubul lui. Au cerut mult, in jur de 4 milioane de euro. Va zic in premiera, cel mai aproape de transfer a fost Fulham, care voia un imprumut cu optiune de transfer definitiv. Inca suntem intr-un contact cu cei de la Fulham, pista nu e picata. Au fost discutii si din Franta. Sper ca transferul lui sa fie primul pe care il facem in iarna", a declarat Sirbu pentru GazetaSporturilor.

Daca mutarea lui Nedelcearu se va concretiza in iarna, Dinamo va primi cel putin 600.000 de euro. Dinamovistii trebuie sa primeasca 15% dintr-un viitor transfer al jucatorului, astfel ca suma pe care o va incasa clubul din "Stefan cel Mare" va depinde suma cu care Ufa il va vinde.