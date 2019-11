Dinamovistii au rezolvat cazul de spionaj de la meciul cu Craiova: "Continua la noi!" Unde s-a pierdut derby-ul: "Incep sa cred ca se vrea raul 'cainilor'!"

Craiova a castigat derby-ul cu Dinamo fara prea mari emotii. Oltenii s-au impus cu 4-1.

Imediat dupa meci au aparut informatii conform carora Victor Piturca ar fi aflat din timp tactica lui Uhrin pentru aceasta partida si astfel a stiut exact care vor fi punctele slabe ale lui Dinamo.

Principalul vinovat in acest posibil caz de spionaj a fost gasit Sebastian Moga, care l-ar fi informat pe fostul antrenor dinamovist Eugen Neagoe, iar acesta la randul sau i-ar fi transmis informatiile lui Piturca.

Bogdan Balanescu, directorul general al lui Dinamo, infirma categoric un astfel de scenariu si da vina pe arbitraj pentru rezultatul de la Severin.



"Ca sa lamurim situatia lui Sebi Moga, pe scurt: are suportul si increderea noastra totala, a staff-ului administrativ si tehnic, continua la Dinamo. Nu stim de unde si cine a avut interesul sa apara o informatie de genul ca a oferit primul 11 si tactica de joc lui Eugen Neagoe, care apoi ar fi trimis-o lui Victor Piturca. Am vrut sa lamurim ca sa nu ramana dubii.



Altele sunt problemele adevarate, de alta natura: arbitrajele care sunt impotriva lui Dinamo! Rar mi s-a intamplat sa vad ca lui Dinamo i se scoate mingea de poarta de trei ori in doua luni. Montini cu Botosaniul, Mrzljak cu Mediasul, Moldoveanu cu Craiova. E prea de tot si incep sa cred ca se vrea raul 'câinilor', in conditiile in care echipa juca fotbal. OK, am pierdut meciul cu 4-1, dar sunt detalii in fotbal pe care un profesionist le simte. La 1-0 pentru Dinamo, altfel se juca partida. Bine, pierdeam 6-1, dar lasa gol valabil, daca asa e!", a declarat Balanescu pentru GazetaSporturilor.