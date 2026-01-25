Ziua de duminică, 25 ianuarie 2026, aduce un derby de foc pe Arena Națională, programat să înceapă la ora 20:00. Miza punctelor este critică pentru ambele formații, care se află într-o situație inedită în clasamentul Superligii. Roș-albaștrii ocupă poziția a 9-a, cu 31 de puncte, în timp ce rivalii din Gruia sunt imediat sub ei, pe locul 10, având cu două puncte mai puțin.



Oficialii campionilor, chinuiți de probleme medicale înainte de confruntarea din Gruia. Elias Charalambous a anunțat că atât el, cât și Mihai Pintilii, au contactat un virus, principala grijă a staff-ului fiind acum protejarea jucătorilor.



„Ne simțim bine, atmosfera este foarte bună. Nu, sunt bolnav. Până acum doar eu și Pintilii avem. Sper să nu mai aibă nimeni acest virus”, a spus elilas Charalambous la conferința de presă.



Optimism înaintea fluierului de start

Chiar dacă echipa se află în a doua jumătate a clasamentului, antrenorul campioanei nu renunță la luptă și a transmis un mesaj mobilizator: „Cred cu tărie că putem câștiga campionatul”.



Partida va fi condusă de la centru de Marian Barbu, arbitru care a oficiat și remiza dintre FCSB și Dinamo din luna decembrie. Duelul se anunță extrem de disputat, mai ales că FCSB vine după o serie bună în campionat, cu trei victorii și o înfrângere în ultimele cinci meciuri, în timp ce ardelenii au o formă oscilantă.

