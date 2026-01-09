Campionatul revine oficial pe 16 ianuarie, însă atenția se îndreaptă deja către etapa următoare, una care propune mai multe meciuri de top.



Capul de afiș al rundei este duelul dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00. Cele două formații care și-au împărțit titlurile în ultimii ani se află într-o situație delicată, ambele fiind, în acest moment, în afara locurilor de play-off, cu nouă etape rămase din sezonul regulat.



LPF a anunțat programul etapei 23 din SuperLigă



Un alt meci extrem de interesant este Universitatea Craiova – FC Botoșani, programat sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 20:00. Liderul campionatului primește vizita ocupantei locului trei, într-un duel cu miză importantă pentru lupta la vârf.



Etapa 23 debutează vineri, 23 ianuarie, cu două partide: Metaloglobus – FC Argeș (17:00) și Hermannstadt – Dinamo (20:00). Sâmbătă se joacă U Cluj – Unirea Slobozia (17:00), înaintea derby-ului din Bănie. Duminică sunt programate Petrolul – Farul (14:30) și FCSB – CFR Cluj (20:00), iar runda se încheie luni, 26 ianuarie, cu Oțelul Galați – Csikszereda (17:00) și UTA Arad – Rapid (20:00).

