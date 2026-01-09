Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, va juca în a doua parte a acestui sezon la Universitatea Cluj.



Andrei Coubiș a fost prezentat la noua sa echipă din Superliga: ”Bine ai venit!



”Bine ai venit, Andrei Coubiș!



FC Universitatea Cluj a realizat prima mutare din această iarnă pe piața transferurilor. Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrumutul, cu opțiune de cumpărare, al fundașului cu dublă cetățenie, română și italiană, Andrei Coubiș (22 de ani).



Născut la Milano în 29 septembrie 2003, Coubiș a evoluat la juniori pentru clubul Polisportiva Lombardia Uno, iar din 2019 este jucătorul celor de la AC Milan.



În primul sezon alături echipa U17 a „rossoneri"-lor, Coubiș a strâns zece prezențe, iar în stagiunea următoare a făcut trecerea la echipa Primavera, pentru care a bifat 16 meciuri, jucând alte trei partide și pentru grupa U18.



Rolul lui Coubiș în echipa de tineret a milanezilor s-a consolidat în anul competițional 2021-2022, când apărătorul central și-a făcut apariția în 33 de confruntări din competițiile interne și a debutat în UEFA Youth League într-un duel cu Liverpool (0-1), reușind să strângă ulterior alte patru prezențe în cea mai prestigioasă competiție de juniori la nivel de club.



Coubiș a continuat în aceeași notă și în sezonul 2022-2023, în care a jucat în 33 de meciuri în toate competițiile, marcând și primul său gol în UEFA Youth League, în remiza cu Salzburg (1-1), din postura de căpitan, păstrată pe tot parcursul stagiunii.



Vara lui 2024 a adus, firesc, trecerea lui Coubiș la echipa U23 a celor de la AC Milan, intitulată Milan Futuro, pentru care a evoluat în 34 de partide în Serie C (1 gol).



În prima parte a sezonului 2025/2026 fundașul român fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, nu înainte de fi convocat la prima echipă a lui AC Milan în amicalele cu Chelsea și Leeds.



La nivel de echipă națională, Coubiș are nu mai puțin de nouă meciuri în tricoul reprezentativei U19 a României, alături de alte două prezențe pentru naționala U20 și o apariție în echipa U21 a țării noastre.



Ulterior, a fost convocat la selecționata U20 a Italiei, fără a debuta, însă, în tricoul țării în care s-a născut”, se arată în comunicatul emis de ardeleni.



Fundașul crescut de AC Milan a fost aproape de un transfer în Superligă și în vară, când a fost dorit de Dinamo, dar a preferat un transfer în Serie B, la Sampdoria, unde nu a jucat deloc.



Acum, Bergodi l-a convins să semneze cu U Cluj și s-a alăturat deja lotului noii sale echipe în cantonamentul din Antalya.

