Aventura lui Iacopo Cernigoi la CFR Cluj s-a încheiat rapid. Atacantul italian, transferat în mod surprinzător în toamnă de ardeleni, nu a reușit să convingă și a părăsit trupa din Gruia după doar câteva luni.



Cernigoi a bifat în total 87 de minute în 5 meciuri din Superligă, fără să marcheze sau să ofere un aport real în ofensiva CFR-ului. În ciuda experienței vaste din ligile inferioare din Italia, vârful nu a reușit să se impună nici măcar ca soluție de rotație.



A semnat cu Virtus Verona: „Bine ai revenit!”



Atacantul de 31 de ani a revenit în Serie C, acolo unde a semnat cu Virtus Verona. Clubul italian a anunțat oficial transferul și a confirmat că fotbalistul a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026, cu opțiune de prelungire.



„Iacopo Cernigoi este un nou jucător al lui Virtus Verona. Atacantul va purta tricoul rossoblu și numărul 18. Bine ai revenit, Iacopo!”, a transmis clubul pe rețelele sociale.



În carieră, Cernigoi a evoluat pentru numeroase cluburi din Italia, printre care Vicenza, Pisa, Juve Stabia, Pescara, Crotone sau Rimini. Cel mai bun sezon al său rămâne cel din 2015/2016, când a marcat 17 goluri în Serie D pentru aceeași Virtus Verona.

