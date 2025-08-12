Răzvan Trif și-a reziliat contractul cu Oțelul Galați la o zi după meciul cu Rapid

Oțelul Galați a anunțat, marți, despărțirea de Răzvan Trif (27 de ani), fundașul stânga care a sosit la echipă în această vară și care a fost introdus în minutul 88 al meciului cu Rapid, de luni seară.



"SC Oțelul Galați și fundașul stânga Răzvan Trif au reziliat astăzi de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026. Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roș-alb-albastru.



Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înțelegere pe un an cu SC Oțelul Galați, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon. El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul și 2-3 cu Farul Constanța, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, și 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1. Astăzi, clubul și jucătorul au încheiat amiabil relația contractuală.



Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei", a transmis Oțelul.

De-a lungul carierei, Trif a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, Luceafărul Oradea, CS Mioveni, U Cluj, ACS Mediaș 2022 (Liga 3) și UTA Arad.

