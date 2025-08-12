OFICIAL Și-a reziliat contractul la o zi după ce a jucat în Oțelul - Rapid 1-1!

Și-a reziliat contractul la o zi după ce a jucat &icirc;n Oțelul - Rapid 1-1! Superliga
Despărțire surprinzătoare anunțată oficial la doar o zi după meciul Oțelul Galați - Rapid 1-1, care a închis etapa a cincea din Superliga.

Otelul GalatiRapidrazvan trif
Răzvan Trif și-a reziliat contractul cu Oțelul Galați la o zi după meciul cu Rapid

Oțelul Galați a anunțat, marți, despărțirea de Răzvan Trif (27 de ani), fundașul stânga care a sosit la echipă în această vară și care a fost introdus în minutul 88 al meciului cu Rapid, de luni seară.

"SC Oțelul Galați și fundașul stânga Răzvan Trif au reziliat astăzi de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026. Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roș-alb-albastru.

Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înțelegere pe un an cu SC Oțelul Galați, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon. El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul și 2-3 cu Farul Constanța, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, și 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1. Astăzi, clubul și jucătorul au încheiat amiabil relația contractuală.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei", a transmis Oțelul.

De-a lungul carierei, Trif a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, Luceafărul Oradea, CS Mioveni, U Cluj, ACS Mediaș 2022 (Liga 3) și UTA Arad.

Răzvan Trif nu a acceptat să fie rezervă la Oțelul

Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, susține că despărțirea s-a produs la solicitarea lui Trif, care nu a acceptat statutul de rezervă.

"Da! Este adevărat, asta este situația, am reziliat. Nu a acceptat statutul de rezervă, iar la noi niciun jucător nu are garantat locul de titular, astfel că a decis să plece", a spus Cristi Munteanu, pentru Prosport.

În urmă cu o săptămână, Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul Galați din același motiv. Veteranul de 37 de ani transmitea că "nu vreau să rămân doar ca să fiu la număr".

