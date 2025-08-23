În Europa, oltenii au trecut cu emoții de Sarajevo și Spartak Trnava în preliminariile Conference League. În play-off, formația din Bănie a întâlnit-o pe Istanbul Bașakșehir, pe care este foarte aproape să o elimine după 2-1 în deplasare. Returul se joacă în Bănie săptămâna viitoare.

Transfer de marcă pentru Universitatea Craiova: „Sper să-l țină valul acesta cât mai mult!”

Unul dintre oamenii care au făcut diferența este noul atacant Assad Al Hamlawi, adus în vară de la Slask Wroclaw pentru suma de nici mai mult, nici mai puțin de un milion de euro.

Fotbalistul palestinian s-a adaptat imediat și a devenit una dintre principalele arme ofensive ale lui Craiovei, cu două goluri în Superligă, patru în Europa și o pasă decisivă.

Fostul mijlocaș Sebastian Ghinga consideră că Al Hamlawi este transferul care poate schimba soarta sezonului pentru olteni.

„Craiova este o echipă care îmi place foarte mult și sunt convins că va fi principala candidată la titlu. După cum au început, antrenorul pe care îl au își dorește performanță. Cred că Craiova merită, a fost mereu acolo, dar nu a reușit încă acel declic. Assad Al Hamlawi nu este foarte cunoscut la noi, dar iată că își face treaba excelent. Foarte bun. Sper să-l țină valul acesta cât mai mult timp”, a declarat Ghinga pentru Sport.ro.

La 38 de ani, Ghinga joacă pentru Agricola Borcea, în Liga 3, și este căpitanul echipei. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el a adunat 88 de meciuri în Liga 1.

În paralel, veteranul pregătește grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și are licența C de antrenor, obținută la școala FRF.

