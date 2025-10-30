Ajuns la 38 de ani, Sebastian Ghinga încă nu s-a despărțit de gazon. Fostul mijlocaș al echipelor Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi și Petrolul continuă să joace fotbal la nivel semi-profesionist, dar și să formeze tineri talentați în academie.

Sport.ro l-a întâlnit recent la turneul „Stelele viitorului”, desfășurat la baza FCSB-ului, unde Ghinga a asistat la meciul grupei 2018 a clubului Inter Galaxy.

Fostul mijlocaș nu antrenează această grupă (condusă de fostul dinamovist Alex Gruia), dar este prezent în cadrul clubului ca „principal” la categoria U17, fiind deținător al licenței C emisă de FRF.

Cum arată astăzi Sebastian Ghinga

Vizibil schimbat, dar într-o formă fizică excelentă, fostul mijlocaș are un aspect matur, cu barbă ușor grizonată și trăsături marcate de experiență.

