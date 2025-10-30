FOTO EXCLUSIV Îl recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele în Liga 1 acum 10 ani

Îl recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele în Liga 1 acum 10 ani
La 38 de ani, Sebastian Ghinga trăiește fotbalul ca-n tinerețe! 

Ajuns la 38 de ani, Sebastian Ghinga încă nu s-a despărțit de gazon. Fostul mijlocaș al echipelor Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi și Petrolul continuă să joace fotbal la nivel semi-profesionist, dar și să formeze tineri talentați în academie.

Sport.ro l-a întâlnit recent la turneul „Stelele viitorului”, desfășurat la baza FCSB-ului, unde Ghinga a asistat la meciul grupei 2018 a clubului Inter Galaxy.

Fostul mijlocaș nu antrenează această grupă (condusă de fostul dinamovist Alex Gruia), dar este prezent în cadrul clubului ca „principal” la categoria U17, fiind deținător al licenței C emisă de FRF.

Cum arată astăzi Sebastian Ghinga

Vizibil schimbat, dar într-o formă fizică excelentă, fostul mijlocaș are un aspect matur, cu barbă ușor grizonată și trăsături marcate de experiență.

Ghinga este căpitan la Agricola Borcea!

În prezent, Ghinga evoluează la Agricola Borcea, în Liga 3, unde este căpitanul echipei. A prins play-off-ul Cupei României și visează să repete performanța de anul trecut, când echipa a ajuns în faza grupelor.

Născut pe 12 februarie 1987, la Bacău, Ghinga a debutat la Aerostar Bacău, dar s-a afirmat la Sportul Studențesc, unde a adunat 127 de meciuri și 8 goluri în Liga 1. A fost om de bază la Botoșani și Sepsi, echipe cu care a promovat în elită.

