În locul lui Petrescu, Ioan Varga l-a ales pe Andrea Mandorlini pentru a prelua echipa. Italianul este la al treilea mandat la CFR Cluj.

Andrea Mandorlini: ”O echipă importantă nu primește atâtea goluri!”

Pus să comenteze rezultatul obținut de CFR Cluj pe terenul lui Hacken, Andrea Mandorlini a făcut o remarcă ce ar putea fi considerate un afront la adresa lui Dan Petrescu. Tehnicianul italian a transmis că o echipă care se consideră a fi valoroasă nu ar trebui să primească un număr atât de mare de goluri precum CFR Cluj.

Mandorlini a mărturisit că a remarcat o stare de oboseală la formația din Gruia, însă este convins că poate redresa echipa.

”(n.r. – Cum comentați rezultatul din Suedia?) Nu știu. Nu îmi permit să vorbesc, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Fotbalul este imprevizibil. Dar, am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri.

Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a spus Andrea Mandorlini, potrivit Prosport.

