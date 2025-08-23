Marele Mats Wilander a prezis pentru Sport.ro finaliștii US Open 2025: cine o poate bate pe Swiatek

Marele Mats Wilander a prezis pentru Sport.ro finaliștii US Open 2025: cine o poate bate pe Swiatek
Marcu Czentye
Mats Wilander a anticipat jocurile de putere din tenisul mondial.

Mats Wilander, US Open 2025, Tenis ATP, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
Fost număr unu ATP și cu șapte titluri de mare șlem în palmares, legendarul tenismen Mats Wilander a descris cum vede viitorul tenisului masculin, dar și pe cine vede capabilă să o învingă pe Iga Swiatek, în ediția 2025 a Openului American.

Într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, Mats Wilander nu s-a ferit să spună că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt clar superiori concurenței, un termen care îl cuprinde și pe Novak Djokovic, la 38 de ani.

Mats Wilander anticipează o cursă de anduranță între Sinner și Alcaraz: îi vede jucând 15 finale de turneu de mare șlem

Mats Wilander îi vede pe Sinner și Alcaraz dominând ani la rândul circuitul ATP, dar admite că Novak Djokovic ar mai putea câștiga un titlu de mare șlem dacă va avea norocul ca unul dintre Sinner ori Alcaraz să fie eliminat devreme în turneu.

„Cred că istoria va fi scrisă între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz încă alte câteva turnee de mare șlem. Vor putea să domine la fel cum au făcut-o la Roland Garros și Wimbledon? Cred că vedem doi jucători care vor juca cincisprezece finale de turneu de mare șlem, cel puțin. Sunt într-atât de buni. În acest moment, sunt clar mai buni decât oricine altcineva. Asta e povestea, Sinner și Alcaraz, la US Open și cel puțin până cândva anul viitor,” a punctat Mats Wilander.

Mai poate Djokovic la 38 de ani? „Nu nivelul e problema, ci vârsta.”

Despre Djokovic și misiunea sa de a ajunge la 25 de titluri de mare șlem cucerite, Mats Wilander a explicat de ce crede că e posibil, dar nu vede probabil acest scenariu: „Vă puteți imagina, dacă joacă la rând cu Draper, Zverev, Sinner și Alcaraz, e incredibil de complicat.

Nu nivelul e problema, ci vârsta la care încearcă să câștige un meci dur după un altul dur. Asta e greu de realizat la orice vârstă, cu atât mai mult la vârsta lui,” a adăugat Mats Wilander.

Sinner și Alcaraz

Ce prezice Mats Wilander pentru US Open 2025

Pe tabloul feminin, Mats Wilander a identificat doar două jucătoare în stare să o învingă pe Iga Swiatek, care a ieșit campioană pe hardul de la Cincinnati.

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina sunt singurele rivale capabile să o depășească pe jucătoarea poloneză la New York, în opinia lui Mats Wilander.

„Sunt aproape 100% sigur că Swiatek ajunge în finală.”

„Și eu am făcut dubla Cincinnati - US Open, în 1988. Vorbesc din experiență: e un plus uriaș de încredere.

Pentru Iga e situația perfectă să câștige un alt titlu în Openul American. A câștigat Wimbledon, a câștigat la Cincinnati. Nu cred că poate pierde în fața nimănui, exceptându-le pe Sabalenka și Rybakina. Când Swiatek are o atitudine grozavă, cum a avut în perioada recentă, nu pierde în fața jucătoarelor mai slabe.

În opinia mea, Iga va ajunge în finală, sunt aproape 100% sigur de asta, iar, în finală, depinde cu cine va juca.

Dacă va juca împotriva Sabalenkăi sau a Rybakinei, cine știe ce se poate întâmpla? Dar e favorită, alături de Sabalenka. Swiatek și Sabalenka sunt marile favorite,” a completat Mats Wilander.

Campioană a Openului American în 2022, Iga Swiatek speră să ajungă la al șaptelea titlu de mare șlem al carierei, în această toamnă.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

Iga Swiatek

