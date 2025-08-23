OFICIAL CFR Cluj a anunțat plecarea lui Dan Petrescu: „Mulțumim pentru tot”

Alexandru Hațieganu
CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Dan Petrescu.

CFR Cluj a pierdut 2-7 meciul tur din play-off-ul Conference League, iar Dan Petrescu a luat decizia de a părăsi formația din Gruia.

Ardelenii au anunțat în mod oficial plecarea lui Dan Petrescu de la echipă. Tehnicianul român va fi înlocuit de Andrea Mandorlini, care va bifa al treilea mandat pe banca „feroviarilor”.

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani - cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, s-a arătat pe contul oficial de Instagram a lui CFR Cluj.

Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj în aprilie 2024 pentru a aduce titlul. În sezonul precedent a câștigat Cupa, iar acum a avut ca obiectiv accederea în cupele europene și câștigarea campionatului după o pauză de trei ani.

Tehnicianul a antrenat-o pe CFR Cluj în patru rânduri în perioadele: iunie 2017 - iunie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020, august 2021 - iunie 2023 și aprilie 2024 - august 2025.

4 titluri în campionatul României a adunat CFR Cluj cu Dan Petrescu pe bancă.

