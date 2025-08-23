CFR Cluj a anunțat plecarea lui Dan Petrescu: „Mulțumim pentru tot”

Ardelenii au anunțat în mod oficial plecarea lui Dan Petrescu de la echipă. Tehnicianul român va fi înlocuit de Andrea Mandorlini , care va bifa al treilea mandat pe banca „feroviarilor”.

CFR Cluj a pierdut 2-7 meciul tur din play-off-ul Conference League, iar Dan Petrescu a luat decizia de a părăsi formația din Gruia.

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani - cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, s-a arătat pe contul oficial de Instagram a lui CFR Cluj.

