Transfer BOMBA la FCSB! Becali a gasit solutia pentru cea mai mare problema! Anuntul facut de bulgari

Aceasta ar putea fi prima mutare din iarna a vicecampioanei Romaniei.

Andrei Vlad nu mai are viitor la FCSB. Cel putin, asta sustin bulgarii care anunta ca Gigi Becali vrea sa-l transfere in iarna pe Plamen Iliev, portarul celor de la Astra Giurgiu. Iliev a refuzat sa-si prelungeasca actuala intelegere cu Astra si ar veni la FCSB pentru o suma modica, deoarece ii expira contractul la finalul lui iunie in 2019.

Cei de la 24chasa scriu ca Becali vrea sa ii aduca un concurent pe masura lui Balgradean - culmea, Iliev a fost dorit de FCSB si inainte ca Balgradean sa fie transferat. Accidentarea acestuia din urma a facut ca Andrei Vlad sa fie titular cu Rapid Viena in play-off-ul Europa League, insa evolutia dezastruoasa a tanarului portar a dus la ratarea calificarii in grupele competitiei.

Iliev (26 de ani) este titular in poarta nationalei Bulgariei, avand prestatii excelente in victoriile din UEFA Nations League cu Slovenia si Norvegia.