"Nu vreau sa par caraghios, dar vreau TITLUL! Sunt o echipa grea!" Anuntul lui Neagoe dupa ce Sepsi a egalat-o pe FCSB in fruntea Ligii 1

Sepsi are doar 2 infrangeri in primele 8 etape.

Sepsi OSK are un inceput fantastic de sezon, fiind pe locul 2 in clasament dupa 8 etape - doar FCSB o depaseste, la golaveraj! Ultima victorie a venit pe final de meci cu Concordia Chiajna, insa reusitele lui Tandia, de 2 ori, si Nouvier au facut ca Sepsi sa recupereze si la capitolul golaveraj.

Antrenorul celor de la Sepsi, Eugen Neagoe, si-a anuntat intentia de a lupta pentru titlu!

"Inca din momentul in care am venit la Sfantul Gheorghe am spus ca veti vedea o cu totul alta echipa. Suntem o echipa grea, o echipa puternica in acest moment. O echipa frumoasa, este foarte greu sa fim invinsi de catre orice adversar. Noi trebuie sa fim constienti de acest lucru si trebuie sa ne pregatim mai bine decat acum pentru ca valoare avem.



Am mai spus si nu vreau sa par caraghios, mi-as dori sa castig campionatul. Am facut acest lucru ca jucator de 2 ori, nu stiu daca vom reusi. Asta e dorinta mea. Dar, ca sa fiu realist, mi-as dori o clasare mai buna ca anul trecut, cand am terminat pe locul 9, nimeni nu ne dadea nicio sansa dupa prima parte a campionatului. Anul acesta mi-as dori o clasare mai buna. Daca vom obtine rezultate, cu siguranta nu ne vom da la o parte.



Baietii sunt de mare caracter si merita sa fie in primele locuri. Doar noi, FCSB si Viitorul am avut cel putin 2 jucatori la nationala de tineret la partida foarte importanta cu Bosnia.



Nu stiu ce probleme sunt la alte echipe, eu ma concentrez la ce avem noi de facut. Suntem bine din toate punctele de vedere. Jucatorii sunt platiti, chiar daca nu avem salarii foarte mari, sunt platiti la zi. E meritul conducatorilor pentru ca fara linistea pe care ne-o ofera n-am putea sa muncim asa cum o facem" a spus Eugen Neagoe in conferinta de presa de dupa partida de la Chiajna.