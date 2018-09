CFR CLUJ - FCSB, duminica 21.00 | Campioana vrea sa rupa seria egalurilor cu FCSB: "A venit momentul unei victorii!"

Tucudean vrea sa marcheze impotriva echipei pentru care a jucat in 2015.

Golgheterul celor de la CFR Cluj in acest sezon, Tucudean spera sa castige duelul cu Harlem Gnohere in acest sezon. Tucudean a reusit sa inscrie si la nationala, contra Serbiei.

"Cred ca inscriam mai mult de 15 goluri daca ramaneam la Viitorul. La CFR a fost un stil diferit cu Dan Petrescu. Sezonul acesta am schimbat putin stilul, am mai multe ocazii si e mai bine pentru mine. Sper sa depasesc borna de anul trecut.



Hagi m-a resuscitat mental. Chiar am vorbit dupa meciul cu Viitorul, am plecat impreuna cu ei in avion spre Bucuresti. El imi spunea ca am venit format, nu trebuia sa ma invete mare lucru. Doar sa ma ajute mental si sa ma puna unde trebuie. Si a facut-o perfect" a spus George Tucudean pentru Gazeta.

Inainte de derby-ul de duminica dintre CFR Cluj si FCSB, Tucudean spune ca vrea neaparat un gol impotriva fostei echipe. I-a dat gol FCSB-ului doar de 2 ori in 17 partide!

"Va fi o confruntare importanta, dar nu o finala, mai sunt extrem de multe etape de disputat. Anul trecut am facut 4 egaluri, desi am condus in toate partidele. Acum a sosit momentul unei victorii" a mai spus Tucudean.