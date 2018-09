Bratu recunoaste tensiunea din vestiar! Ce spune de plecarea lui Nistor la FCSB si ce clauza UNICE a cerut un jucator in contract

Bratu nu-si reproseaza achizitiile din aceasta vara. Spune ca nu le-a decis singur, ci impreuna cu sefii de la Dinamo, in baza bugetului pus la dispozitie.

Antrenorul lui Dinamo spune ca salariul nou-venitului Subotic e mult mai mic de 10 000 de euro, suma anuntata in presa. Mai mult, Subotic a cerut o clauza in contract conform careia va pleca de la echipa in cazul in care nu marcheaza un anumit numar de goluri.

"Are mult mai putin de 10 000 de euro pe luna. Sunt doar vreo doi jucatori care au salariul asta si ei sunt de mult pe la Dinamo. Subotic are si clauza ca daca nu da goluri, pleaca de la Dinamo. El a cerut clauza asta!", a dezvaluit Bratu.

"Nu stiu daca Nistor a trecut de perioada agitata de acum cateva saptamani, mi se pare ca nu, din pacate", a confirmat Bratu.

Antrenorul nu si-a pierdut motivatia, in ciuda rezultatelor slabe din ultimul timp: "E frumos la Dinamo, dar e o echipa cu expunere mare, e un vis de-al meu dintotdeauna sa antrenez Dinamo. Suntem obisnuiti sa jucam intr-o atmosfera ca asta. Eu ma lupt pana la ultima picatura de energie!"