Intepaturi la distanta intre Gigi Becali si Duckadam! Patronul FCSB isi apara clubul: "Nu vreau sa il jignesc, dar e urat sa dea in fostii mei angajati"

Un mic conflict s-a aprins intre Gigi Becali si Helmut Duckadam dupa demisia fostului portar.

Helmut Duckadam a ales sa isi dea demisia din functia de presedinte de imagine al FCSB, acuzand faptul ca nu mai era dorit la echipa. De asemenea, fostul portar al Stelei a tinut sa specifice faptul ca nu a fost inclus in activitatea propriu zisa a echipei, lucru ce l-a deranjat.

Gigi Becali nu este de acord cu atitudinea eroului de la Sevilla si spune ca Duckadam a facut cel putin 16 deplasari in strainatate cu echipa. patronul ros albastrilor doreste sa incheie aceste discutii care pot dauna clubului.

"Mie nu-mi place sa facem circ in presa cu helmut Duckadam. Dar, din pacate, Helmut a ales sa vorbeasca de unul si de altul de cand a plecat de la noi. Asa cum spune dansul, Reghe mi-a adus doua campionate. Reghe niciodata nu a fost turnatorul meu. Reghe si-a aparat jucatorii pana in panzele albe. Dar va rog frumos sa-l sunati pe domnul Argaseala si vreau sa va confirme ca Helmut a fost in cel putin 16 deplasari cu echipa noastra.

Domnul Helmut a vazut 16 tari ca angajat al meu. Eu nu vreau sa-l jignesc pe domnul helmut cu nimic, dar e urat sa dea in fostii mei angajati. Este adevarat ca poate eu ca patron i-am reprosat una sau alta, dar niciodata Reghe n-a venit la mine sa-l toarne sau ceva. Daca eu aflam de la unul sau de la altul ce spune Helmut, este problema mea, dar nu de la Reghe.", a spus Becali pentru ProSport.

"Il voi respecta mereu"

Becali a dorit sa clarifice si micile neintelegeri pe care Duckadam le-a avut cu fostul portar al FCSB, Ciprian Tatarusanu. Patronul nu mai vrea circ si a declarat: "Tatarusanu a fost portarul nostru numarul 1 si portarul pe care si la aceasta ora nationala il are. Nu vreau sa facem circ cu helmut Duckadam, dar va rog sa ma credeti ca eu l-am respectat si il voi respecta mereu.", a mai spus Becali pentru sursa citata.