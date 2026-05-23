Farul Constanţa a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia de liga secundă Chindia Târgovişte, în prima manşă a barajului pentru menţinerea în Superligă.

Denis Alibec, nemulțumit după Chindia - Farul 3-3

La finalul meciului, Denis Alibec și-a manifestat nemulțumirea pentru rezultatul înregistrat și pentru maniera în care s-a prezentat echipa sa într-o partidă în care avea statutul de mare favorită.

„Suntem nemulțumiți că am luat trei goluri de la Chindia Târgoviște. Nu știu.. Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta. Nu reușim să câștigăm. Avem atâtea ocazii, luăm goluri pe greșelile noastre. Mai este un meci și sper să-l tratăm cu maturitate, pentru că avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem jucători cu experiență și totul depinde de noi.

Cu siguranță, cu gândul acesta am venit (n.r. să rezolve barajul din tur), dar, din păcate, am primit gol, a trebuit să revenim de două ori și lucrul ăsta ne-a costat.

Nu ne explicăm nici noi. Am avut să facem 3-1 și cred că meciul era gata, dar vedeți cum este fotbalul, se întoarce roata și reușesc ei să marcheze două goluri. Un meci greu, este și foarte multă presiune pe noi. Ei nu au nimic de pierdut, sunt outsideri și joacă dezinvolt.

Nu, echipa depinde de toți jucătorii. Dacă doi nu joacă bine, se simte, așa că avem nevoie de toți, să ne concentrăm și să reușim să câștigăm acasă”, a reacționat Denis Alibec, la flash-interviuri.

Caseta meciului

Chindia: Isvoranu - Martac, Bilali (Mboumbouni 36'), Celea, Brumă (R. Mihai 66') - Popadiuc (Pol Munoz 66'), Doukoure, Honciu (I. Roşu 76'), Pesic - D. Florea (Pandele 77'), Doumtsios. Antrenor: Nicolae Croitoru

Farul: R. Munteanu - Furtado, Larie, Sîrbu, Gustavo Marins (Maftei 46') - Vînă, Dican - N. Grigoryan (I. Cojocaru 75'), Işfan (J. Markovic 83'), R. Tănasă (Radaslavescu 83') - Alibec. Antrenor: Flavius Stoican

Cartonaşe galbene: Pesic 33', Brumă 40', Celea 70', Pandele 84', Nicolae Croitoru 85' / N. Grigoryan 57', Dican 64', Alibec 67'

Au marcat: Popadiuc 22', Florea 70', Pesic 80' / Alibec 53', Ișfan 58', Markovic 88'

Stadion: "Eugen Popescu"

"Eugen Popescu" Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu

Marcel Bîrsan - Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu Arbitri VAR: Florin Andrei - Andrei Chivulete

Chindia Târgoviște - Farul Constanța 3-3 a fost LIVE TEXT pe Sport.ro. Returul de la Ovidiu se joacă pe 31 mai, de la ora 20:30.