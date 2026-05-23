Imediat după meci, Daniel Florea (38 de ani), atacantul gazdelor, a transmis că returul de la Ovidiu va fi ultimul joc al carierei sale.

„A fost un meci foarte important, ultimul din cariera mea aici, am fost privilegiat să marchez împotriva echipei care m-a lansat în Divizia A. Un amalgam de sentimente pentru ultimul meu meci aici, a fost un spectacol fotbalistic. Sper că a plăcut și celor neutri.

Știm cât am muncit sezonul ăsta și cât ne-am dorit să ajungem în Superligă. Așa este, va fi ultimul meci al carierei, după 28 de ani de carieră a venit momentul să spun stop. Încerc să mă bucur de aceste două meciuri, a mai rămas unul, o carieră frumoasă. Am adunat și câteva performanțe, iar o promovare ar fi o încununare a carierei mele.

Noi am fost în poziția Farului anul trecut, la un baraj de Liga 2 - Liga 3, am vreo șase baraje jucate în carieră, știu presiunea. În astfel de momente nu contează valoarea, ci să ai curaj, să crezi în tine, cu un astfel de public nu ai cum să nu dai tot.

Putem să batem Farul la ea acasă, foarte puțin ne-a lipsit lucrul ăsta spre final. A ratat Pesic, toată lumea era cu mâinile în cap, m-am dus la crainic și i-am zis să scandeze Chindia. Nu a scandat de trei ori și noi am marcat. Mi se face pielea de găină, sunt extrem de emoționat”, a declarat Daniel Florea, la flash-interviuri.

Două trofee are în palmares Daniel Florea: campionatul și Cupa României cu Astra Giurgiu în 2016.

Caseta meciului

Chindia: Isvoranu - Martac, Bilali (Mboumbouni 36'), Celea, Brumă (R. Mihai 66') - Popadiuc (Pol Munoz 66'), Doukoure, Honciu (I. Roşu 76'), Pesic - D. Florea (Pandele 77'), Doumtsios. Antrenor: Nicolae Croitoru

Chindia Târgoviște - Farul Constanța 3-3 a fost LIVE TEXT pe Sport.ro. Returul de la Ovidiu se joacă pe 31 mai, de la ora 20:30.