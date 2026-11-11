Se pregătește oferta pentru Endrick! Echipa care vrea să-l împrumute în iarnă

Atacantul brazilian este dorit de Sporting Lisabona, care ia în calcul un împrumut pentru a-l aduce în Portugalia. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, formația lusitană și-a manifestat interesul pentru fotbalistul de 20 de ani.

Principalul susținător al mutării este Paulo Fonseca, noul antrenor al lui Sporting, care îl cunoaște foarte bine pe brazilian. Cei doi au colaborat la Olympique Lyon, iar tehnicianul își dorește să lucreze din nou cu atacantul.