Se pregătește oferta pentru Endrick! Echipa care vrea să-l împrumute în iarnă

Atacantul brazilian este dorit de Sporting Lisabona, care ia în calcul un împrumut pentru a-l aduce în Portugalia. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, formația lusitană și-a manifestat interesul pentru fotbalistul de 20 de ani.
Principalul susținător al mutării este Paulo Fonseca, noul antrenor al lui Sporting, care îl cunoaște foarte bine pe brazilian. Cei doi au colaborat la Olympique Lyon, iar tehnicianul își dorește să lucreze din nou cu atacantul.
Endrick, dorit la Sporting Lisabona
Endrick nu a reușit să obțină un loc în echipa de start a lui Real Madrid în acest sezon. Brazilianul a bifat doar șapte apariții în toate competițiile și a înscris un singur gol. Fotbalistul caută o echipă la care să primească mai multe minute de joc.
Sporting îi poate oferi și șansa de a evolua în Liga Campionilor. Totuși, lusitanii nu sunt singurii interesați de serviciile sale. AS Roma se află și ea în cursa pentru semnătura atacantului.
În toată cariera, brazilianul a adunat 169 de meciuri, 48 de goluri și 13 pase decisive la Palmeiras, Real Madrid și Olympique Lyon. Pentru formația franceză a avut 21 de apariții, opt goluri și opt assisturi.