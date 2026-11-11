CFR Cluj are o datorie de peste 5,3 milioane de lei către Compania Națională de Căi Ferate, după ce nu ar fi achitat timp de opt ani sumele prevăzute în contractul de asociere pentru folosirea stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”.

Potrivit tabelului preliminar al creanțelor, administratorul judiciar a acceptat suma de 5.384.525 de lei solicitată de CFR SA. Datoria vizează 96 de luni de restanțe, la care s-au adăugat penalități și cheltuieli de judecată.

Contractul dintre cele două părți a fost semnat în 2007 și prevedea ca gruparea din Gruia să investească minimum cinci milioane de euro în modernizarea arenei. În schimb, CFR SA urma să primească lunar 20% din venitul brut al asocierii, dar nu mai puțin de 5.500 de euro, plus TVA.

Datoria CFR Cluj a crescut după preluarea clubului de către Neluțu Varga

Potrivit ProSport, clubul nu a mai achitat sumele către compania feroviară din 2017, după ce Neluțu Varga a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Litigiul a ajuns în instanță, iar CFR Cluj a fost obligată să plătească restanțele pentru perioada mai 2017 - iunie 2019.

În plus, clubul avea obligația să achite și impozitele aferente terenului. Nici aceste plăți nu ar fi fost efectuate în ultimii ani.

Administratorul judiciar a respins, deocamdată, o altă pretenție a CFR SA, referitoare la diferența dintre procentul de 20% din venitul brut și suma minimă garantată. Creditorul nu a indicat un cuantum concret al acestei creanțe.

CFR SA figurează în categoria creditorilor chirografari, care sunt plătiți după creditorii cu rang superior în cadrul procedurii de insolvență. Datoriile totale ale societății care administrează clubul din Gruia depășesc 36 de milioane de euro.