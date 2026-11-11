Radu Constantea are încredere în Cristiano Bergodi

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a dezvăluit că nu a luat niciodată în considerare demiterea lui Cristiano Bergodi și a explicat că a avut o discuție cu antrenorul în legătură cu viziunea pe care o are pentru ”Șepcile Roșii”.

”Am avut o discuție lungă cu Cristiano, fiecare și-a expus viziunea, nu s-a pus niciodată problema să ne gândim să renunțăm la el, nu am avut nicio discuție cu vreun alt antrenor. Noi i-am prezentat cum vedem noi situația echipei.

Chiar din perspectiva și a stabilității financiare și asta e un obiectiv principal pentru mine, s-ar putea să fim percepuți poate mai conservatori în anumite decizii legate de transferuri.

După sezoane foarte bune, poate e normal ca un antrenor să se aștepte să se investească foarte mulți bani. Noi, neavând un investitor în spate, mergem pe varianta mai sigură, întotdeauna încercăm să avem un surplus la venituri decât la cheltuieli.

Principalul obiectiv în acest proiect este stabilitatea financiară și, dacă va veni un grup de finanțatori să preia această echipă, să se uite în sensul pozitiv la tot ce înseamnă bilanț și balanță și să fie un argument în plus de convingere de a prelua echipa”, a spus Radu Constantea, conform GSP.

Mai mult, Constantea a transmis că nu se gândește la o posibilă venire a lui Mirel Rădoi pe banca ”Șepcilor Roșii”. Totuși, conducătorul lui U Cluj a subliniat că lui Mirel Rădoi i-ar fi foarte simplu să se adapteze la U Cluj.

”(n.r. despre o eventuală venire a lui Mirel Rădoi la U Cluj) Nu mă gândesc la această situație, avem un antrenor, suntem mulțumiți de Cristiano. Cred că suntem un club în care orice antrenor s-ar plia.

Suntem un club în care antrenorul are întotdeauna libertatea totală în ce înseamnă alcătuirea primului 11, alcătuirea lotului împreună cu departamentul sportiv. Cred că suntem un club în care orice antrenor poate să lucreze foarte bine și să se adapteze foarte repede”, a continuat Radu Constantea.