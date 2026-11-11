Fotbalul a introdus, în ultimii ani, competiții ca UEFA Nations League pentru a diminua numărul meciurilor neoficiale, fără mize, context care poate favoriza apariția unor partide trucate în scopuri ilicite.

Tenisul mai are de lucru atunci când vine vorba despre a treia etapă a fazei grupelor Turneului Campioanelor și a Turneului Campionilor, deoarece, inevitabil, aduce discuții referitoare la miza sportivului calificat în semifinale, după două victorii obținute în primele două confruntări.

Această situație se întâmpla des și în fotbal, în formatul anterior al Cupei Mondiale, în care marile favorite reușeau să obțină șase puncte în primele două etape și sacrificau, deseori, ultima etapă din grupe, în care își odihneau titularii pentru prima întâlnire eliminatorie.

Noskova, deja calificată în semifinale, înainte de a juca ultimul meci în grupe

Două victorii din două posibile a semnat și Linda Noskova (21 de ani, 8 WTA) la Turneul Campioanelor 2026, câștigătoarea întrecerii de la Wimbledon din acest an, care nu a avut milă de Marta Kostyuk (10 WTA) și de Cori Gauff (4 WTA), reușind să le învingă în minimum de seturi.

În situația dată, Linda Noskova este deja calificată în semifinalele Turneului Campioanelor, iar, Jessica Pegula are nevoie de o victorie împotriva ei, pentru a obține un bilet între ultimele patru ale competiției.