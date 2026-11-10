După 15 etape desfășurate în Superliga României, formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

FCSB e la 12 lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la trei de Farul Constanța, echipă care ocupă primul loc din zona play-off-ului

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

În flancul drept al compartimentului defensiv, Laurențiu Reghecampf dispune de trei jucători: Vali Crețu (37 de ani), Ronny Labonne (29 de ani) și Luca Stancu (21 de ani).

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Robert Niță a remarcat faptul că Vali Crețu, în ciuda faptului că a fost aproape de o despărțire de FCSB, rămâne fotbalistul ideal la FCSB pentru postul de titular.

”(n.r. Nu credeți că FCSB ar trebui să investească într-un fundaș dreapta român?) Eu nu cred că ar trebui să facă o cheltuială să aducă un titular acolo, în momentul de față. Crețu cred că și-a făcut foarte bine treaba în aceste prime 15 etape.

Faci o investiție într-o poziție în care nu ai stat rău?! Da, poți să aduci un jucător promițător, care are o marjă de progres foarte bună și e mult mai tânăr decât Crețu. Ca să-l pregătești! Iar în vară să iei o decizie.

Dar, dacă Vali Crețu joacă la fel, el nu e jucătorul de care FCSB să se dispenseze”, a spus Robert Niță.

Vali Crețu este cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate și se află la FCSB din 2019. El mai are contract până în decembrie acest an, așa că rămâne de văzut dacă i se va prelungi înțelegerea contractuală.

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