Gigi Becali i-a demis pe Florin Cernat și pe Alin Stoica, iar pe Lucian Filip l-a ”retrogradat” la echipa a doua. În schimb, la prima echipă, Costin Curelea și Mihai Pintilii îi vor fi ”secunzi” lui Reghecampf.

Gheorghe Mustață: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, susține că scandalul pe care l-a pornit în urmă cu câteva săptămâni, atunci când a semnalat mai multe probleme din academia roș-albaștrilor, a fost ceea ce a dus la măsurile extreme luate de Gigi Becali în ultimele zile.

Mustață susține că i-a prezentat dovezi concrete patronului de la FCSB, care a trecut la fapte și a demis mai mulți oameni din staff-ul roș-albaștrilor.

Liderul Peluzei Nord a trimis încă o dată săgeți către Mihai Stoica pe care l-a acuzat că nu a luat măsuri atunci când i-a prezentat dovezile. Din acest motiv, Mustață a subliniat că s-a produs o ruptură iremediabilă între el și președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, chiar dacă este de părere că Mihai Stoica nu cunoștea în totalitate ceea ce se întâmpla în cadrul academiei.

”M-am întâlnit cu Gigi Becali și i-am arătat probele așteptate. Prima reacție, mi-a spus că el nu acceptă așa ceva în clubul său. A fost revoltat când a văzut. Culmea este că antrenorul Eduard Marin, care, în imagini, se vede că lovește un copilaș de 7 ani, le-a spus părinților, în ședința de astăzi, că am venit cu filmulețe false.

Interesant este că acum, după anunțarea deciziilor, primesc și mai multe mesaje de la părinți. De două ore, părinții copiilor din Academie nu încetează să-mi trimită noi dovezi și filmulețe. Toți știu că perioada Alin Stoica-Bebe Alexe și mizeriile lor a luat sfârșit. (...)

Îmi pare rău că, atunci când i-am spus lui MM, acesta nu a tratat cazul cu seriozitate. Nu am fi ajuns la acest scandal și la Gigi. Trebuia ca el să verifice și să rezolve situația din prima. Între mine și MM, relația este acum zero. Între mine și Reghe este 100.

Încă mai cred, în proporție de 10%, că MM nu știa totul și că oamenii lui de încredere îl mințeau sau îi ascundeau faptele. Au crezut că le va merge la infinit, dar iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum se așteptau”, a spus Gheorghe Mustață la Tempul Sportului.