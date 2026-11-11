Anunț dinspre PSV pentru Dennis Man! După ce s-a aflat de plecare, au dezvăluit: ”Sunt dispuși să-i ofere asta!”

Man a ajuns la PSV în vara anului trecut, iar în primul său sezon i-a ajutat pe olandezi să câștige titlul. Internaționalul român a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive. Situația stă diferit în stagiunea precedentă.

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Sub comanda aceluiași Peter Bosz, Man abia că mai intră pe teren. Cu toate acestea, s-a vorbit despre interesul unor echipe de top pentru internaționalul român. Valencia, Lazio și Atalanta ar fi printre echipele interesate de Dennis Man.

Situația românului a fost dezbătută în presa olandeză. Kenneth Perez, fostul fotbalist danez trecut pe la PSV, crede că deși Dennis Man are un potențial uriaș, jucătorul român a arătat că este mult prea sensibil, iar cei de la PSV preferă jucătorii care dau totul la antrenamente în orice condiții.

”Cred că sperau ca Wanner să fie înlocuitorul ideal pentru jucătorii care au plecat. Și Dennis Man are potențial, dar acum pare că au optat pentru jucători care își doresc cu adevărat să participe la antrenamente și la toate celelalte activități. Astfel, jucătorii mai sensibili și mai excentrici sunt dați la o parte”, a spus Kenneth Perez, conform Voetbal Primeur.

În același timp, jurnalistul Maarten Wiffels susține că cei de la PSV au știut la ce să se aștepte din partea românului în momentul în care l-au transferat de la Parma. De asemenea, Wiffels spune că cei de la PSV nu și-au pierdut încrederea în Man, însă subliniază că românul va trebui să își aștepte din nou rândul.

”Știau deja acest lucru din perioada petrecută în Italia (la Parma, n.r.), pentru că, atunci când l-au urmărit, se întrebau de ce nu l-au transferat Juventus sau Inter. Are nevoie de multă încredere, pe care ei sunt destul de dispuși să i-o ofere, dar asta nu înseamnă că trebuie să joace tot timpul. Lucrurile nu funcționează așa”, a adăugat și jurnalistul Maarten Wiffels.