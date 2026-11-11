Anunț dinspre PSV pentru Dennis Man! După ce s-a aflat de plecare, au dezvăluit: ”Sunt dispuși să-i ofere asta!”

Anunț dinspre PSV pentru Dennis Man! După ce s-a aflat de plecare, au dezvăluit: ”Sunt dispuși să-i ofere asta!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimele zile s-a discutat intens despre posibilitatea ca Dennis Man să o părăsească pe PSV Eindhoven în următoarea perioadă de transferuri.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhovenValenciaLazioAtalanta
Din articol

Man a ajuns la PSV în vara anului trecut, iar în primul său sezon i-a ajutat pe olandezi să câștige titlul. Internaționalul român a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive. Situația stă diferit în stagiunea precedentă.

PSV ar avea în continuare încredere în Dennis Man

  • Dennis man 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sub comanda aceluiași Peter Bosz, Man abia că mai intră pe teren. Cu toate acestea, s-a vorbit despre interesul unor echipe de top pentru internaționalul român. Valencia, Lazio și Atalanta ar fi printre echipele interesate de Dennis Man.

Situația românului a fost dezbătută în presa olandeză. Kenneth Perez, fostul fotbalist danez trecut pe la PSV, crede că deși Dennis Man are un potențial uriaș, jucătorul român a arătat că este mult prea sensibil, iar cei de la PSV preferă jucătorii care dau totul la antrenamente în orice condiții.

Cred că sperau ca Wanner să fie înlocuitorul ideal pentru jucătorii care au plecat. Și Dennis Man are potențial, dar acum pare că au optat pentru jucători care își doresc cu adevărat să participe la antrenamente și la toate celelalte activități. Astfel, jucătorii mai sensibili și mai excentrici sunt dați la o parte”, a spus Kenneth Perez, conform Voetbal Primeur.

În același timp, jurnalistul Maarten Wiffels susține că cei de la PSV au știut la ce să se aștepte din partea românului în momentul în care l-au transferat de la Parma. De asemenea, Wiffels spune că cei de la PSV nu și-au pierdut încrederea în Man, însă subliniază că românul va trebui să își aștepte din nou rândul.

Știau deja acest lucru din perioada petrecută în Italia (la Parma, n.r.), pentru că, atunci când l-au urmărit, se întrebau de ce nu l-au transferat Juventus sau Inter. Are nevoie de multă încredere, pe care ei sunt destul de dispuși să i-o ofere, dar asta nu înseamnă că trebuie să joace tot timpul. Lucrurile nu funcționează așa”, a adăugat și jurnalistul Maarten Wiffels.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce a fost interzis de Nicușor Dan la conferințele lui de presă
Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce a fost interzis de Nicușor Dan la conferințele lui de presă
ULTIMELE STIRI
Efectul Mourinho: premieră spectaculoasă la Real Madrid după 4 ani
Efectul Mourinho: premieră spectaculoasă la Real Madrid după 4 ani
Florinel Coman, la FCSB, încă din această iarnă?! Qatarezii au stabilit cât trebuie să plătească Gigi Becali
Florinel Coman, la FCSB, încă din această iarnă?! Qatarezii au stabilit cât trebuie să plătească Gigi Becali
Când va debuta Ronaldinho la Ravenna și cât trebuie să scoți din buzunar ca să-l vezi pe brazilian pe teren
Când va debuta Ronaldinho la Ravenna și cât trebuie să scoți din buzunar ca să-l vezi pe brazilian pe teren
Ce diferență face un an: Sorana Cîrstea e sigură de performanța care o apropie de Simona Halep
Ce diferență face un an: Sorana Cîrstea e sigură de performanța care o apropie de Simona Halep
Transfer de cinci stele pentru FCSB? Reacție vehementă: ”Nu ar trebui să facă o cheltuială!”
Transfer de cinci stele pentru FCSB? Reacție vehementă: ”Nu ar trebui să facă o cheltuială!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”

Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”

Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!

Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

Titular bătut în cuie la FCSB: ”Și-a făcut foarte bine treaba în primele 15 etape”

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!


Recomandarile redactiei
Florinel Coman, la FCSB, încă din această iarnă?! Qatarezii au stabilit cât trebuie să plătească Gigi Becali
Florinel Coman, la FCSB, încă din această iarnă?! Qatarezii au stabilit cât trebuie să plătească Gigi Becali
Efectul Mourinho: premieră spectaculoasă la Real Madrid după 4 ani
Efectul Mourinho: premieră spectaculoasă la Real Madrid după 4 ani
Transfer de cinci stele pentru FCSB? Reacție vehementă: ”Nu ar trebui să facă o cheltuială!”
Transfer de cinci stele pentru FCSB? Reacție vehementă: ”Nu ar trebui să facă o cheltuială!”
Cum arată „bijuteria” de 6.500.000 de euro a lui Dan Șucu. Facilități de top pentru giuleșteni
Cum arată „bijuteria” de 6.500.000 de euro a lui Dan Șucu. Facilități de top pentru giuleșteni
Refuz total pentru Gigi Becali! Dezvăluirea făcută după ce anunțase acordul cu Mirel Rădoi: ”Nu mi-a mai răspuns!”
Refuz total pentru Gigi Becali! Dezvăluirea făcută după ce anunțase acordul cu Mirel Rădoi: ”Nu mi-a mai răspuns!”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Ilkay Gundogan, decizie-șoc după ce a fost lăsat rezervă cu Valencia: "S-a săturat!"
Ilkay Gundogan, decizie-șoc după ce a fost lăsat rezervă cu Valencia: "S-a săturat!"
O echipă imensă din Spania, dublă finalistă de Champions League, are un mercato à la Liga 1!
O echipă imensă din Spania, dublă finalistă de Champions League, are un mercato à la Liga 1!
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!