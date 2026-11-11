Prima reprezentativă a României lipsește de 28 de ani de la Mondiale și, în acest context, am ajuns să ne consolăm cu faptul că reprezentativa Under 17 a obținut biletele pentru turneul final din acest an.

Competiția, care adună la start 48 de naționale, va fi găzduită de Qatar. Aceasta va fi a doua din cele cinci ediții succesive ale turneului final care vor avea loc, la Doha, până în 2029! Pentru că acest oraș, cu o populație cât trei sectoare din București, s-a ales cu niște stadioane de 7 stele după Mondialul din 2022. Și, până la următoarea competiție fotbalistică de nivel foarte înalt, cei din Qatar s-au gândit să tot găzduiască Mondialele Under 17. Ceea ce o veste excelentă pentru România U17! Pentru că, după sosirea tricolorilor mici, la Doha, ei vor avea parte de niște condiții nemaivăzute, în cazul lor.

9 echipe naționale au ajuns deja, la Doha

Postul de televiziune Al-Kass tocmai a prezentat imaginile de la „Aspire Zone Stadium“, o arenă spectaculoasă, unde va juca și România U17. Plasată în grupa K, reprezentativa noastră va avea următorul program:

*21 noiembrie: Mexic U17 – România U17

*24 noiembrie: Venezuela U17 – România U17

*27 noiembrie: România U17 – Camerun U17

După terminarea partidelor din faza grupelor, primele două clasate din fiecare serie, plus opt cele mai bune echipe de pe locurile 3, vor ajunge în prima fază eliminatorie a turneului final.

Potrivit organizatorilor, nouă echipe naționale au ajuns deja, la Doha, pentru Mondialul U17: Arabia Saudită, Camerun, China, Noua Caledonie, Hondurs, Noua Zeelanda, Vietnam, Coreea de Sud și Costa Rica.

La Doha, în această perioadă a anului, sunt condiții meteo perfecte pentru fotbal, temperaturile fiind între 23 – 27 de grade Celsius. De altfel, și Cupa Mondială din 2022 s-a organizat spre finalul acelui an, în perioada 20 noiembrie – 18 decembrie.