Din acest motiv, Gigi Becali este gata să preia frâiele și să facă o adevărată revoluție la echipă. Primul lucru de pe listă să înceapă curățenia în staff-ul roș-albaștrilor. Finanțatorul de la FCSB a anunțat că va da afară mai mulți oameni din conducerea tehnică a clubului, iar printre aceștia se află și Florin Cernat, directorul sportiv al echipei și apropiat al lui Mihai Stoica.

Mirel Rădoi l-a lăsat cu ochii-n soare pe Gigi Becali: ”Nu mi-a mai răspuns!”

Gigi Becali dezvăluia zilele trecute că unul dintre oamenii care îl vor ajuta cu recrutarea jucătorilor în perioada de transferuri de iarnă va fi chiar Mirel Rădoi, finul său și fostul antrenor de la FCSB.

Mai mult, ajutorul lui Rădoi nu s-ar fi oprit aici. Patronul de la FCSB l-a întrebat pe Rădoi, la sugestia lui Laurențiu Reghecampf, dacă i-ar putea ”împrumuta” staff-ul până în momentul în care antrenorul și-ar găsi un nou angajament.

Se pare însă că Mirel Rădoi nu i-a mai răspuns la telefon finanțatorului de la FCSB, iar bănuiala lui Gigi Becali este că finul său s-ar fi supărat pentru dezvăluirile făcute în presă de către patronul roș-albaștrilor. În plus, Becali a anunțat că Ionuț Stancu a refuzat propunerea de a merge la FCSB, în timp ce pe Mihai Ianovschi ar fi trebuit să îl convingă Mirel Rădoi, care însă este de negăsit.

”Rădoi nu mi-a mai răspuns, probabil a văzut că am vorbit în presă și nu a mai răspuns. Are timp până în iarnă, poate îi trece lui. (...) Reghe a vorbit astăzi, l-a luat și pe Curelea, va fi antrenor secund. Ionuț Stancu nu vine. Ianovschi, rămăsese să vorbească Mirel cu el, acum să văd, să îmi dea un răspuns ce a vorbit, dacă vine. (...)

Nu știu nimic, dar eu cred că îmi spunea el mie dacă se ducea la U Cluj. Spunea: 'Nașule, sunt pe punctul să mă duc undeva!'. Acum aud prima dată”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.