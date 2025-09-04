La echipa din Copou, portughezul are ambiții mari. Vrea să prindă play-off-ul din Liga 2 pentru a se bate, apoi, la o clasare cât mai bună. Între timp, Tony urmărește și meciurile din Superligă și este convins de faptul că lupta va fi una ”încinsă” până la finalul sezonului.



Tehnicianul crede că FCSB și CFR Cluj vor reveni în prima parte a clasamentului, chiar dacă începutul de sezon a fost destul de dificil pentru cele două, cu câte șase puncte după opt runde (CFR are și un meci în minus, cel cu Csikszereda).



Tony da Silva e convins: ”O să vedeți”



După opt etape, diferența dintre cele două și liderul Universitatea Craiova este de 14 puncte. O distanță destul de mare, având în vedere că până și Gigi Becali a fost pus pe gânduri în ceea ce privește șansele echipei sale la titlu.



„FCSB și CFR Cluj, echipe obișnuite să se lupte sus, sunt la coada clasamentului. Am văzut că FCSB are aceeași echipă ca anul trecut, au același antrenor, dar când o să prindă ritmul, o să fie și ei sus sută la sută.



Și CFR Cluj, a plecat Dan Petrescu, a dat mult la acest club. Am văzut zilele trecute că au luat niște jucători foarte important, doar că și ei nevoie de timp, de acomodare.



O să vedeți că, până la final, o să fie foarte echilibrat și la titlu. Sută la sută vor reveni FCSB și CFR Cluj”, a spus Tony da Silva, în dialog cu Sport.ro.



Înainte de pauza competițională, CFR Cluj și FCSB s-au întâlnit în meciul direct și au remizat, scor 2-2, după ce ardelenii au condus cu 2-1.



În runda următoare, FCSB se va deplasa la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda, în timp ce CFR Cluj va întâlni ultima clasată Metaloglobus, tot în deplasare.

