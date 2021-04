"Toni Petrea, saracul, ce sa faca?" Ironii fata de antrenorul FCSB! Miriuta nu-i da sanse la titlu: "CFR castiga!"

FCSB este in scadere de forma, dupa plecarea lui Dennis Man.

Pana la victoria cu Botosani din prima etapa a playoff-ului, FCSB avea 3 meciuri consecutive fara victorie. Iar pentru Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului, criticile nu au intarziat sa apara.

Vasile Miriuta, fost antrenor la CFR Cluj, Dinamo sau Hermanstadt, in prezent la Minaur Baia Mare, a fost ironic in privinta situatiei de la FCSB.

"In ultimele partide, o vad rau (pe FCSB). Conteaza ca nu mai e Florinel Coman, el putea sa rezolve oricand meciul, chiar si in minutul 90. Le lipseste, dar inca o data, ceva scartaie acolo.

Nu au luat dubluri pe posturi, nu au luat jucatori de valoare. Seful de acolo taie si spanzura, iar antrenorul Toni Petrea, saracul, ce sa faca? Executa! A facut cinci schimbari in Supercupa Romaniei", a spus Miriuta pentru Look Sport. Antrenorul crede ca CFR se va impune in lupta pentru titlu:

"FCSB e in scadere clara de forma, eu am vazut asta de mai mult timp si am spus-o de mai mult timp, ca titlul o sa fie luat de CFR Cluj. Are mai multa experienta, are constanta".