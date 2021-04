BREAKING NEWS | Asa va arata Champions League! Dispar grupele, sistem de calificare unic pentru optimile de finala. Totul e acum oficial

Comitetul executiv UEFA a aprobat noul format al Champions League. Schimbarile vor intra in vigoare in 2024.

Intr-un comunicat oficial, federatia europeana anunta ca proiectul a fost adoptat prin vot unanim. Varianta 'updatata' a Champions League este rezultatul unei consultari de doi ani intre UEFA si stakeholderii din competitiile europene.



Ce se schimba?

In primul rand, dispare faza grupelor. Numarul de echipe creste de la 32 la 36. Toate vor fi parte a unei singure ligi. Fiecare club are garantate 10 meciuri in competitie (5 acasa si 5 in deplasare), fata de 6 - cum se intampla in prezent pentru echipele care prind grupele.

Primele 8 clasate la finalul a 10 etape merg automat in optimile de finala din Champions League. Pentru celelalte 8 pozitii e bataie totala! Cluburile clasate pe locurile 9-24 vor intra intr-un playoff in doua manse pentru a-si asigura locul in optimi.

Un sistem similar va fi aplicat in Europa League (cu 8 jocuri asigurate in faza grupelor) si in UEFA Conference League (6 partide in grupe). Europa League si Conference League ar putea fi si ele extinse la formatul unei singure ligi de 36 de cluburi in baza unei hotarari ulterioare a UEFA.

Cine se califica in Champions League?

Pentru a raspunde proiectului Super Ligii, oficialii UEFA au stabilit clar ca participarea in Champions League va avea la baza meritul sportiv. "Calificarea ramane deschisa si castigata in baza performantelor din competitiile nationale", anunta UEFA.

Cele 4 pozitii suplimentare din faza initiala a Champions League se vor distribui dupa modelul urmator. Un loc ajunge la echipa de pe pozitia a 3-a din liga aflata pe 5 in topul coeficientilor UEFA. Inca un loc in Liga va fi distribuit pentru calificare in "drumul campionalor", unde participa si campioana din Romania. Ultimele doua bilete pentru Champions League merg la echipele cu cel mai mare coeficient calculat in ultimii 5 ani dar care n-au obtinut in baza meritului sportiv calificarea in preliminariile Champions League, Europa League sau Conference League.

Toate jocurile din Liga se vor disputa la fel ca in sistemul actual, martea si miercuurea, "pentru a oferi campionatelor nationale importanta pe care o merita" - confirma UEFA.