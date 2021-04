Romania lui Radoi tremura inaintea tragerii la sorti pentru Jocurile Olimpice! Puteam intalni Brazilia, Argentina, Germania sau Spania! Grupa teribila pentru nationala

Nationala Romaniei revina la turneul olimpic de fotbal dupa 57 de ani!

Radoi a ales 61 de jucatori pentru lista preliminara de convocari. Tragerea la sorti a grupelor JO are loc miercuri LIVE pe www.sport.ro.



In baza coeficientilor calculati dupa rezultatele de la ultimele 5 JO, Romania - care n-a prins nicio editie dupa cea din 1964 - a fost trimisa in urma a 4-a la tragerea la sorti a grupelor. 'Tricolorii' pot da peste adversari teribil in drumul spre sferturile de finala. Cele mai dificle nationale din prima urna sunt Brazilia si Argentina. Nici in cea de-a doua nu e mai bine. Germania si Spania sunt acolo. Din fericire, Romania a scapat de Franta, care e tot in urna a 4-a.

Cum ar arata grupa teribila pentru Romania la JO:

Brazilia sau Argentina

Spania sau Germania

Cote d'Ivoire

Romania

Cum ar arata grupa accesibila:

Coreea de Sud

Honduras

Noua Zeelanda

Romania



Jucatorii inclusi de Radoi in lotul monitorizat inainte de JO:

PORTARI: Ionuț Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Cătălin Căbuz (FC Viitorul);

FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pașcanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Opruț (FC Hermannstadt), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Haruț (FCSB), Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo București), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindriș (Botoșani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia), Ionuț Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaș), Florin Ștefan (Sepsi OSK);

MIJLOCAȘI: Răzvan Marin (Cagliari/Italia), Dragoș Nedelcu (FCSB), Tudor Băluță (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Alexandru Mățan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Mediaș), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Răzvan Oaidă (FCSB), Olimpiu Moruțan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihăilă (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cîmpanu (Universitatea Craiova), Răzvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franța);

ATACANȚI: George Pușcaș (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudită), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo București), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Drăguș (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia).