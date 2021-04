BREAKING NEWS | Mioveni i-a dat palma finala lui Alexa! Antrenorul a plecat de la Timisoara: "Erau doua variante si am ales sa demisionez!"

Poli Timisoara a pierdut categoric la Mioveni, 0-4, in playoff-ul din B. Alexa a renuntat la functia sa!

"Erau doua variante. Sa reconstruim echipa sau sa plec eu. Am ales sa demisionez. Am iesit din obiectiv si aceasta e decizia mea", a spus Alexa la Digisport.

"Rezultatul e rusinos. Am avut un om in plus si am luat doua goluri. Imi asum rezultatul in totalitate. Doar eu sunt de vina. Este o rusine. Am avut un om in plus si speram ca putem egala. Suntem un club special, s-a pus mult suflet aici. O masura normala era reconstructia, dar nu vreau sa renunt la niste fotbalisti pe care ii respect foarte mult si atunci fac eu un pas in lateral", a spus antrenorul.

Pe pagina de Facebook a lui Poli, administratorii contului au postat un mesaj tare la finalul jocului.

"In urma prestatiei jalnice de astazi ne vedem scuze numelui de Politehnica Timisoara", au scris oamenii de la Timisoara pe net.