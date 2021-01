EXCLUSIV | Un fost jucator de la FCSB trage SEMNALUL DE ALARMA dupa ultima evolutie a lui Ianis la Rangers! "A sesizat si Gerrad ca nu este de ajuns doar sa dai o pasa buna!"

Ionut Radu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Rangers a reusit sa obtinut un egal la limita impotriva lui Motherwell, ultima clasata, scor 1-1. Ianis Hagi nu a avut o evoluatie destul de convingatoare si a fost schimbat de Gerrard in repriza secunda. Cu Hagi in teren, Rangers a primit gol in minutul 21. Hagi JR. a fost schimbat in minutul 54, iar Itten, cel care l-a inlocuit pe mijlocasul roman, a marcat in minutul 71 golul care a salvat-o pe Rangers. Dupa meci, antrenorul scotienilor a declarat ca a fost nevoit a faca schimbarea.

Ionut Rada a analizat evolutiile lui Ianis Hagi din ultimul timp si considera ca mijlocasul roman trebuie sa demonstreze mult mai mult pentru a se ridica la un nivel inalt.

"Si declaratia lui Gerrard la adresa lui este ca un semnal de alarma pentru Ianis. Si in ultima perioada ne aducem aminte ca Ianis in Europa League si in campionat, chiar daca nu erau adversari foarte puternici, era rezerva. Nu este o perioada tocmai buna pentru Ianis Hagi, desi are meciuri si pase, lucruri pe care toti le-am scos in evidenta, insa nu este suficient. E clar ca un manager ca Gerrard are genul asta de explicatii la schimbarea lui. A sesizat si el ca nu este suficient doar sa apari in meci, sa joci, sa dai o pasa buna sau sa dai un gol.

E clar ca este nevoie de mai multa implicare. Ne aducem aminte si la echipa nationala, ca i se reprosa acest lucru. Presiune nu mai vorbim. Si presiune de nume, si presiune de transfer. Cum a venit la Rangers. Insa, e clar ca la nivel de implicare, la nivel de daruire, trebuie sa faca lucruri mult mai consistente pe teren.

Cu siguranta golurile sunt importante. Ridica moralul. Mai ales pe o pozitie avansata ca a lui. Insa, cred eu ca nu se rezuma numai la a marca un gol. Ci la cum ar fi implicat in actiunile periculoase ale echipei sale. Vedem ca este important sa marchezi. E clar ca si tatal lui a observat ca este nevoie de mult mai mult", a declarat Ionut Rada pentru PRO X.