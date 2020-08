Toni Petrea, criticat de un fost jucator al FCSB-ului! "Fara logica, nu inteleg!" Decizia antrenorului care l-a pus pe ganduri

Toni Petrea are parte de un start de sezon foarte bun pe banca FCSB-ului, reusind sa castige toate meciurile la scor.

FCSB s-a impus in toate cele trei partide jucate in acest sezon sub comanda lui Toni Petrea. Ros-albastrii le-au invins in campionat pe Astra si Viitorul, scor 3-0, iar in Europa League s-au impus in turul 1 preliminar, scor 3-0 cu FC Shirak.

Cu toate acestea, Geraldo Alves, fost jucator de origine portugheza al FCSB-ului, nu intelege o decizie a lui Toni Petrea.

Darius Olaru (22 de an) a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti ai ros-albastrilor in partida de Europa League cu Shirak, cand a reusit sa inscrie si un gol, insa a fost lasat pe banca de rezerve la partida din campionat cu Viitorul.

Alves crede ca Olaru are nevoie de continuitate pentru creste ca jucator, iar o astfel de decizie nu are cum sa fie benefica pentru viitorul tanarului mijlocas:

"Nu cred ca a fost din cauza meciului cu Shirak, atunci a jucat bine. Poate s-a intamplat ceva si nu a convins la antrenament. Asa cum am spus si in cazul lui Bus, asta este alta schimbare... Fara logica! Nu inteleg, poate gresim si o sa vedem.

Continuitatea este importanta. Dupa un meci bun trebuie sa fii premiat si sa joci", a declarat Geraldo Alves, potrivit ProSport.