"Toti ne iau la misto, declara lucruri contra noastra!" Reactia lui Man dupa 3-0 cu Viitorul! Ce spune de PLECAREA de la FCSB

Dennis Man a contribuit cu doua assisturi la victoria clara in fata Viitorului.

Man spune ca vestiarul FCSB a fost motivat dupa declaratiile date de Gabi Iancu, care anunta inaintea meciului ca Viitorul vine sa ia toate punctele de pe National Arena. Man e trist ca n-a fost chemat la nationala mare, dar promite sa dea totul pentru un debut fericit al lui Mutu intr-un meci oficial, contra Filnlandei (vineri, 19:00, LIVE LA PRO TV). Man nu se mai gandeste la plecare. Vrea sa faca totul pentru ca FCSB sa-si atinga obiectivele dupa un sezon complet ratat.

"Am inceput foarte bine, am inscris foarte repede, asta am vrut de la inceputul partidei. Ne bucuram ca legam victoriile, jocul merge spre bine. Ne-au motivat si declaratiile celor de la Viitorul. Toata lumea declara impotriva noastra, ne ia la misto, noi incercam sa raspundem pe teren. Sper sa continuam pe aceeasi linie, sa fim aceeasi echipa si dupa reluarea campionatului. S-a schimbat atitudinea, se vede asta. De 3 meciuri dam cate 3 goluri pe meci, nu e un lucru usor. Nici nu luam gol si asta ne bucura.

Trebuie sa ne antrenam mai bine, sa continuam pe aceeasi linie. Ma simt bine cu Bus in teren, incet-incet ne cunoastem mai bine. Ne simtim in teren, e un atacant foarte bun, ne ajuta foarte mult, chiar daca a venit de putin timp. Il ajutam sa se integreze. Eu incerc sa ajut echipa, alerg, sper doar sa ma tina Dumnezeu sanatos si toate vor veni de la sine. Fiecare jucator vrea la nationala mare, dar asta este, oamenii care ma cunosc stiu ce om sunt si voi merge la U21 sa dau totul pe teren. Vreau sa iau lucrurile pas cu pas, voi creste cu echipa. Nu ma gandesc acum la transferuri", a spus Man la Digisport.