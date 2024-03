(P) Se vede Wembley: alege-ți favoritele din Cupa Angliei!

Sâmbătă și duminică, ultimele 8 echipe rămase pe tablou se luptă pentru a ajunge în semifinalele programate pe legendarul Wembley. Cele 4 partide din Cupa Angliei pot fi urmărite Live Stream pe site-ul și în aplicația Superbet și beneficiază de Superpariuri, Cote mărite, dar și de opțiunea BetBuilder. Descoperă oferta completă pentru FA Cup și alege-ți favorita!

Manchester City vrea revanșa!

Duelurile decisive din „sferturi” încep sâmbătă, de la ora 14:15, la Wolverhampton, cu un meci aparent dezechilibrat. „Lupii”, de 4 ori câștigători ai trofeului, primesc vizita divizionarei secunde Coventry. Trupa lui Gary O’Neill, cu 4 victorii în ultimele 5 meciuri, are cotă 1.67 să obțină un nou succes, care să o ducă mai aproape de a opta finală din istoria clubului. De cealaltă parte, Coventry speră să ajungă în prima semifinală a FA Cup din 1987 încoace, an în care a cucerit singura dată trofeul, și are cotă 3.25 să se califice.

Cel mai tare meci al zilei de fotbal din Cupa Angliei este programat la ora 19:30, pe Etihad Stadium. Manchester City, deținătoarea trofeului, o întâlnește pe Newcastle United. Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în acest sezon. „Cetățenii” au câștigat ambele dueluri din Premier League, dar au fost eliminați de „coțofene” în 16-imile Cupei Ligii. Aflată în continuare în cursă pentru 3 trofee, trupa lui Guardiola vrea acum revanșa și mizează pe Erling Haaland pentru calificarea în semifinale. Norvegianul este al doilea marcator al competiției în acest sezon, cu 5 goluri, și are cotă 1.45 să înscrie din nou. De cealaltă parte, Alexander Isak, autor a două reușite în cele 3 dueluri directe din acest sezon, a primit cotă 4.20.

Meciurile din sferturile de finală ale Cupei Angliei beneficiază de promoția Superavantaj. Dacă echipa pe care ai mizat are un avans de două goluri, pariul tău este automat câștigător, indiferent de rezultatul final. Află aici tot ce trebuie să știi despre Superavantaj!

Super Derby pe Old Trafford!

Chelsea – Leicester este meciul care deschide duminica de super fotbal din Cupa Angliei. Pentru Chelsea, care mai are șanse minime să joace în cupele europene, prin prisma locului din Premier League, FA Cup a devenit o prioritate și șansa de a salva un sezon. De cealaltă parte, Leicester este lider în Championship și principală favorită la promovare, iar parcursul din Cupă este un bonus binevenit. 1.45 este cota pentru o victorie a londonezilor, în timp ce „vulpile”, câștigătoare ale trofeului în 2021, au primit cotă 6.50 pentru un succes pe Stamford Bridge.

De la Londra, spectacolul se mută la Manchester. De la ora 17:30, Old Trafford este gazda unui nou duel între cele mai titrate echipe din Anglia, Manchester United și Liverpool. Pe Anfield, în turul Premier League, primul „Northwest Derby” din acest sezon s-a încheiat 0-0, dar „diavolii” nu au uitat eșecul uluitor din urmă cu un an, când „cormoranii” îi învingeau cu 7-0, cea mai drastică înfrângere suferită de United în fața marii rivale. Trupa lui Klopp, la ultimul sezon cu germanul pe bancă, a cucerit deja Cupa Ligii, este pe locul 2 în Premier League, la egalitate de puncte cu liderul Arsenal și tocmai s-a calificat în sferturile de finală din Europa League. Forma excelentă o face pe Liverpool favorită duminică, având cotă 1.85, față de 3.90 cât a primit la victorie trupa lui Ten Hag.

Meciurile din Cupa Angliei se joacă și în Super Social. Intră și tu în cea mai mare comunitate de super pariori din România și găsește inspirație pentru biletele tale verzi!