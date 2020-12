Toni Petrea are probleme cu postul de stanga dreapta pentru partida cu CFR! Ce solutii are la dispozitie antrenorul FCSB-ului

FCSB va juca etapa urmatoare cu CFR Cluj, iar echipa lui Gigi Becali a ramas fara Ionut Pantiru, cel care a fost om de baza pe aceasta pozitie.

Pantiru a luat galben in prima repriza a meciului cu UTA, castigat de ros-albastrii cu 3-0, dupa ce a simulat in apropierea careului sau. El a ajuns in acest sezon la 4 cartonase galbene si va fi suspendat pentru meciul cu CFR Cluj.

Ovidiu Popescu ar fi favorit sa ocupe postul de fundas stanga, potrivit DigiSport. Staff-ul lui Toni Petrea considera ca se poate baza pe serviciile lui Popescu, deoarece ofera multa siguranta in defensiva.

Mai mult decat atat, fotbalistul in varsta de 26 de ani poate crea superioritate in ofensiva, in timpul atacului pozitional. Ovidiu Popescu poate trimite centrari in careu chiar daca nu va juca cu piciorul de baza.

Fotbalistul FCSB-ului este mijlocas central de meserie, dar a mai fost folosit pe postul de fundas stanga, in urma cu o luna, in partida contra Chindiei Targoviste, cand l-a inlocuit in a doua repriza pe Ionut Pantiru.

Popescu a mai jucat o data pe acest post chiar in meciul cu CFR din sezonul trecut, primul de la reluarea competitie, dupa pauza cauzata de pandemie, dar nu a reusit un meci bun. CFR s-a impus cu 1-0, dupa ce Ovidiu Popescu si-a inscris in propria poarta.

Aristidis Soiledis ar trebui sa fie varianta normala pentru postul de fundas stanga, deoarece este pozitia sa naturala. Cu toate acestea, sansele ca grecul sa fie apt sunt minime.

Marius Briceag este si el o solutie pentru meciul cu CFR. Fotbalistul este fundas lateral de meserie, dar in cele 6 partide in care a fost utilizat, nu a dat randamentul dorit de echipa.

Cum ar putea arata echipa FCSB-ului in meciul cu CFR Cluj:

Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Ov. Popescu - Olaru, Perianu, Tanase - Morutan, Man, Coman

Tweet FCSB Pantiru petrea Citeste si: