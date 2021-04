"Ceva nu e bine facut, incep sa pice ca la bowling! Nu miroase bine!" Semnal de alarma in legatura cu FCSB-ul! Ce spune un antrenor roman

Lupta la titlu este din ce in ce mai stransa cu cat etapele se scurg, iar FCSB are mari probleme de lot.

Dupa cea mai recenta accidentare din lotul FCSB-ului, Ionut Pantiru, pentru bucuresteni urmeaza meciuri foarte dificile, iar subtirimea lotului se vede, cel putin asta crede Vasile Miriuta, fostul antrenor al CFR-ului, care nu vede cu ochi buni sansele echipei lui Becali in acest final de sezon.

"E mare presiune pe FCSB, daca Craiova invinge maine, se schimba tot. Si are sanse sa invinga Craiova, FCSB a jucat dezastruos in ultimele meciuri. Nu mai au prospetime, acea rautate, cu presing. In minutul 60, deja incep sa pice, ca la bowling. Ceva se intampla la ultimele jocuri.



Probabil se aduna oboseala, e sfarsit de campionat, au si lotul subtire. Nu au rezervele pe care le au CFR si Craiova. O sa aiba mari probleme pe final de sezon. Ceva nu e bine facut acolo, nu vreau sa zic mai multe. Dar ceva nu miroase bine acolo. Au atins probabil prea repede varful de forma", a declarat Vasile Miriuta la Look Sport.

George Florescu a adaugat si el pentru sursa citata: "Sunt si multi jucatori tineri, lipsa de experienta ii face sa nu-si dozeze bine efortul. Intr-adevar, poate sa fie un avantaj pentru CFR. De exemplu, CFR are trei portari de top. La FCSB, nu exista schimbari care sa fie macar la acelasi nivel".