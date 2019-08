"Toata lumea cine se ocupa cu astea, cine face echipa..." Teixeira, dezvaluiri complete despre situatia de la FCSB

Filipe Teixeira a decis sa renunte la cariera de fotbalist dupa ce i-a expirat contractul cu FCSB.

Mijlocasul de 38 de ani spune ca stelistilor le va fi greu sa ajunga la performante importante in campionat si Europa daca Becali nu-si schimba rapid modul de lucru.

"Toata lumea stie cine se ocupa de echipa, cine face echipa... E greu sa ajungi sa faci performanta in fotbal daca nu lasi un antrenor sa ia deciziile. Se poate sa ai noroc, dar nu poti sa pacalesti fotbalul. Pana la urma, nu respecti fotbalul. Daca nu il respecti, e greu. Asa vad eu lucrurile. Jucatorii se pot mobiliza. Cand intri pe teren, nu te gandesti la ce se intampla in club. Steaua are jucatori de calitate. Intr-un meci, doua, sigur ca pot sa faca diferenta fotbalistii de mare calitate. Eu sper ca asa o sa se intample", a spus Teixeira la Digisport.